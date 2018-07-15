贴身“医疗保健专家”——韩国“Life Science Technology”公司

ⓒ Life Science Technology

在我们生活的这个大千世界，生活方式被那些创新产品改变，也正是相关的创新型企业给全球经济带来了变化。今天，我们将共同走进韩国“Life Science Technology”公司，这是一家研发可穿戴医疗保健产品的公司，我们将与公司营销部负责人崔俊荣（音译：최준영）先生一道聊一聊他们公司。





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只需穿戴一些医疗设备就可以时时监测到患者的身体信号。可穿戴设备的场景曾被认为只出现在科幻小说中，现在已经在日常生活中变得非常普遍。如今，智能医疗设备能够测量一个人走路的步数、体脂百分比、血压、心率和心电图。韩国“Life Science Technology”公司的首席执行官金正焕很早就预测到了这一趋势。在与包括三星电子和现代汽车公司在内的多家公司合作时，他开发出不同类型的生物识别硬件系统。因此，韩国“Life Science Technology”公司与Galaxy GEAR等智能设备合作，实现相关医疗设备的商业化，通过可穿戴智能设备测量体脂、血压和心率。去年，韩国“Life Science Technology”公司发布了一种特殊类型的体温计。





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韩国“Life Science Technology”公司以其自有品牌“Femon”开发了这款香蕉形体温测量仪，这是韩国首款互联网智能体温计。当孩子发烧时，父母必须每两个小时检查一次他们的体温，但是晚上很难量体温，因为当体温计突然接触到孩子的身体时，孩子往往会醒来并哭泣。但是，像食指大小的“Femon”体温计可以自动测量体温，同时它会粘在身体上而不会打扰孩子的睡眠。测量的体温数据存储在父母智能手机上的应用程序中，任何体温变化都会通知家长。即使应用程序暂时断开连接，数据也会存储在体温计内的存储器中。但无论功能多么出色，如果孩子不喜欢，父母就不能将设备戴在孩子的身上。考虑到这一点，韩国“Life Science Technology”公司非常关注产品设计。





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上个月，香蕉体温计获得了红点设计奖，这是世界著名的设计奖之一。“Femon”这款产品获得了RoHS认证，这个认证限制在电气和电子设备中使用某些有害物质。这款产品还具有IPX7防水等级，并通过了KC电磁波测试。在“Femon”发布的第一年，韩国“Life Science Technology”公司就超额募集到了众筹资金。目前，“Femon”可以在“Naver”和“Kakao”上购买到。韩国“Life Science Technology”公司与“CJ Healthcare”签署了一份谅解备忘录，并计划开拓中国、日本和东南亚市场。





韩国“Life Science Technology”公司推出的这些新产品将医疗保健概念与信息技术相结合，他们已经做好准备，将向全世界展示他们的研究成果。