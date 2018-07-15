日本-欧盟EPA贸易协议

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中国和美国之间的贸易争端对韩国出口产生巨大影响，韩国出口表现堪忧。欧盟与日本之间的经济合作协议EPA将于明年初生效，预计将对韩国经济产生影响，韩国和日本将在欧盟市场上展开激烈竞争。今天，我们邀请到了韩国贸易协会通商支援团的郭东哲（音译：곽동철）先生，与他共同聊一聊欧盟与日本之间即将生效的经济合作协议。





与自由贸易协定FTA相比，“EPA”一词可能听起来很陌生。自由贸易协定通过取消两个贸易伙伴之间的关税来实现贸易自由化，而EPA是日本版的FTA。日本与其他国家签署的所有自由贸易协定都称为持久授权书。因此，欧盟和日本之间的EPA实际上是两个地区之间的自由贸易协定。由于贸易保护主义在美国总统特朗普的“美国第一政策”中日益凸显，不断向全世界蔓延，欧盟和日本试图通过双边经济合作协议来应对全球贸易保护主义。日本通过EPA与欧盟合作，试图通过这种方式向美国施压，推动其重返跨太平洋伙伴关系协定。





经过5年的谈判，欧盟和日本于7月17日签署了EPA，当时欧盟委员会主席克洛德·容克宣布计划访问华盛顿与特朗普讨论贸易问题。6月份，美国开始对从欧盟进口的钢铁和铝征收关税。欧盟决定对美国商品进行关税反制，并与日本签署了EPA，试图强调多边自由贸易的重要性。





这份EPA协议将最终取消日本对欧盟出口商品约99％的关税，其中96％的关税在协议生效后废除。欧盟对日本出口商品的关税将在协议生效后立即取消86％，关税取消率最终将覆盖至97％的商品。双方将相互开放服务市场，特别是日本承诺向欧盟开放通信、金融和物流服务市场。





当欧盟和日本签署的EPA协议明年初生效的时候，欧盟出口到日本的商品每年支付的10亿欧元关税将取消。值得关注的另一个方面是它将创建世界上最大的单一贸易区，覆盖日本和29个欧盟成员国的6亿人口，占全球国内生产总值的30％，占全球贸易总量的40％。对于在欧洲市场与日本竞争的韩国来说，这是一个令人震惊的消息。





近年来，韩国和日本的出口都在增加。去年，韩国对欧盟的出口总额接近560亿美元，比2016年增长22.8％。同样，日本对欧盟的出口自2015年以来稳步上升，去年达到766亿美元。韩国主要销售乘用车、汽车零部件、船舶和半导体，而日本的主要出口产品是汽车、汽车零部件、打印机、复印机和推土机。日本和韩国对欧盟出口相似性指数2012年为0.361，去年这一指数上升至0.392，表明两国在欧盟市场上的竞争在不断加剧。

韩国早于日本与欧盟签署自由贸易协定，自2011年韩国与欧盟实施自由贸易协定以来，韩国企业向欧盟出口的机械和化学产品的数量猛增，而欧盟向韩国出口的农产品和食品则大幅增加。截至今年1月份，韩国是唯一一个与欧盟签署自由贸易协定的亚洲国家。然而，欧盟与新加坡之间的自由贸易协定现在也已经生效，欧盟和日本的EPA协议预计将于明年生效。这意味着韩国商品在欧洲市场不再具有相对优势，特别是日本和欧盟签署的EPA协议预计将对韩国产品产生重大影响。





这份经济合作协议预计将对韩国产汽车、汽车零部件、机械和化学产品产生影响。欧盟和日本签署的EPA协议生效后，欧盟将立即取消对日本产汽车发动机零件、汽车轮胎、汽油发动机和聚丙烯的关税。这份协议将在7年内取消欧盟对日本紧凑型汽车10％的关税。事实上，截至目前，韩国一直享有韩国与欧盟自由贸易协定项下的免关税优惠。但在欧盟和日本的EPA协议生效后，韩国将失去其价格竞争力，对欧盟的出口驱动力将相对减弱。除汽车外，韩国和日本在欧盟市场上的机床、轴承产品和丙烯酸聚合物方面将进行更加激烈的竞争。在实施EPA协议后，欧盟将对这些日本产品免收关税。日本叉车、卡车、涡轮喷气发动机和燃气轮机的关税也将在4年内被逐步取消。即便是现在，韩国和日本在这些领域的竞争也是非常激烈的。当日本产品进入欧盟市场享受免关税政策时，它们的竞争力将大幅提升，与韩国同类产品的竞争将更加激烈。

日本政府认为欧盟和日本的EPA协议从自由化程度来看高于欧盟和韩国的自由贸易协定。韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）对进口韩国商品的欧盟买家进行了调查。在调查中，多达23.7％的受访者表示，在欧盟和日本EPA协议生效后，他们将与日本贸易伙伴进行合作，扩大从日本的进口。韩国出口商应提高其产品质量，开发更多的创新产品，而不是依赖于他们迄今为止在欧盟市场上所享有的价格竞争力。韩国政府也应该努力在现有的韩国-欧盟自由贸易协定基础上建立新的全面的自由贸易协定。