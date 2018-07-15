新南方政策特别委员会正式成立

ⓒYONHAP News

新南方政策特别委员会是一个推行新南方政策的组织，负责的工作项目包括拟定促进新南方政策的方向和战略、选出重点促进课题、政府部门间的工作协调、发掘部门间的合作项目以及对履行状况进行检验和评价。委员会委员长由青瓦台经济助理金显哲担任，委员包括企划财政部、外交部、行政安全部和产业通商资源部等政府部门副部长以及青瓦台通商秘书李泰镐和青瓦台外交政策秘书申载铉等人士。实际负责推动新南方政策有关事务的是常设组织“新南方政策推进团”，该组织由14个部门派遣的30多人组成。





新南方政策是文在寅总统2017年11月9日在“韩国-印度尼西亚商务论坛”发表演说时宣布的政策。新南方政策的核心概念是所谓的“3P”，也就是构建以“人(People)、和平(Peace)和共同繁荣(Prosperity)” 为主的共同体。以3P为基础，大为提高同东盟国家的合作水平，将韩国和东盟间的合作提升至韩国同韩半岛周边四强美中日俄合作的水平。





目前，韩国与东盟国家的合作以经贸合作为主，今后将扩大至文化和安全等所有的领域，包括技术、文化艺术、人际交流以及加强国家安全方面合作。鉴于很多东盟国家与北韩保持着外交关系，加强与东盟的关系还将在应对北韩核问题方面发挥积极作用。另外，迄今为止，韩国对外关系过于偏重同美中日俄的关系，发展韩国和东盟的关系将取得平衡外交的效果。加之东盟地区的政治和经济影响力正日益提升，东盟也非常希望增进与韩国在政治、安全和经济等领域的合作，因此推行新南方政策将大为有助于韩国发展对外关系。