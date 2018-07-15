明年度政府预算案规模达470.5万亿韩元 工作岗位预算增幅创新高

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韩国政府编排了2019年度“超级预算案”，相较今年增长9.7%。继2009年增幅达10.6%之后，明年度预算规模增幅创2000年以后的第二高。韩国政府决定，为解决韩国经济面临的结构问题，大幅扩大财政支出。





明年度政府预算案聚焦于创造工作岗位、革新增长及提振经济、改善收入分配及扩充社会安全网、改善国民生活质量等。其中，工作岗位预算高达23.5万亿韩元，增幅达22%，创历来最大规模。大规模工作岗位预算将重点用于为女性、老人、残疾人和地区青年等弱势群体创造工作岗位，政府力图通过雇佣奖励金、创业支援和职业培训等，为他们提供就业机会。最近雇佣情况持续恶化，已到危机地步，7月就业者人数增幅仅为5000人，青年失业率高达10%以上，且仍在持续增加，急需政府大幅投入预算，创造工作岗位。





政府将于本月31日将明年度预算案提呈国会审议，国会对明年度预算案的法定处理期限为12月2日，预计今年国会也将难以在法定期限内完成明年度预算案审议。在野党主张，政府推行收入主导增长政策失策，导致经济困难和民众失去工作岗位，要求政府改变经济政策。文在寅总统则表示，虽然目前出现雇佣问题和收入两极化现象，但政府将不会改变经济政策。他强调，我们走在正确的经济政策路线上。政府与在野党的立场大相径庭，国会审议明年度预算案的过程将历经险阻。