作家南汉的小说《瑞斯派克特的历史》









#采访：作家南汉

这是个美好的世界，开发了新技术，人人都过着富足有余的生活，所有的人都是富翁。那么，人们是否因此而感到满足呢？这就是小说的出发点。从外表上看，人类是为获得财富而进行贫富斗争，实际上是为了得到别人的尊重而奋斗。想想看，我们穿名牌衣服，开高档汽车，其实并非是因为产品的质量，而是为了得到别人的尊敬。所以说，在未来社会所有的人都是富翁的时候，就会为得到瑞斯派克特而进行竞争。









现在，我们是在追求21世纪人类不关心的抽象事物，

这就是瑞斯派克特。

有如神一样的瑞斯派克特，

瑞斯派克特已经成为全人类追求的梦想。

500年前，人们为了荣华富贵献出一生，

现在，人们为得到瑞斯派克特而全力以赴。





우리들은 21세기 인류라면 전혀 관심을 갖지 않았을 추상적인

그 무언가를 추구하고 있지요.

리스펙트,

신처럼 영원한 리스펙트.

이 세상 모든 사람들의 꿈이 되어버린 리스펙트....

500년전 대다수의 인류가 부귀영화를 얻기 위해 일생을 바쳤다면

이제 이곳 사람들은 ‘리스펙트’를 얻기 위해 일생을 바칩니다.









人类为得到瑞斯派克特带来了新转机，

觉醒的少数人通过脑控来提高瑞斯派克特。

若在现实中得不到，可利用虚拟瑞斯派克特，

那里是否就是我们梦中的乌托邦？









在现实生活中，只有少数享有瑞斯派克特的人，

就在现在这一刻也在减少。

昨天，我们公司的两位同事放弃了瑞斯派克特竞争，

选择了虚拟瑞斯派克特。





今后，放弃的人将会越来越多，

可想而知，最后人类只会有一位最杰出的人处于醒着的状态。





这就是我向各位介绍的事实。





현실에서 리스펙트를 누리는 창조적 소수의 숫자는

바로 이 순간에도 줄어들고 있습니다.

어제는 저의 직장 동료 두 명이 리스펙트를 향한 경쟁을 포기하고

가상의 리스펙트를 선택했답니다.





앞으로도 한 사람 한 사람 현실의 리스펙트를 포기하게 될 것이고,

종국에는 인류 가운데 가장 뛰어난 한 사람만 깨어 있는 상태에 도달할 것이 틀림없지요.





바로 이것이 여러분에게 전하고 있는 진실입니다.









作家南汉：1965年出生于全罗南道顺天

2006年 在《文学手册》发表小说《幸福之书》

2008年 发表小说集《犹大和第三种人类》