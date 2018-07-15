北极航道启动商业化进程 途经釜山港

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北极航道由两条航道组成：一条是加拿大沿岸的“西北航道”，连接北美和欧洲；另一条是西伯利亚沿岸的“东北航道”，连接亚洲和欧洲。东北航道大部分航段位于俄罗斯北部沿海的北冰洋离岸海域，连接北欧，且向东穿过五大海域，直到白令海峡。





由于可以大为缩短航行时间和减少运费，因此北极航道非常引人关注。目前，亚洲和欧洲间海运利用苏伊士运河进行，如果利用北极航道，航行时间将可缩短1到2周，对于韩国来说，从釜山到北欧的海运时间最多可节省一半。但因为北极在《国际法》上存在领海主权争议，若要利用这条航道，需要与俄罗斯、挪威和加拿大等拥有领海主权的国家进行磋商。





29日从釜山港出发的“Venta Maersk”号是世界上首次在北极航道航行的集装箱船。此次航行目的在于收集北极航道是否能替代苏伊士运河航线等有关信息。在北极航道航行需要特殊制造的船舶，以破除水面冰层，允许船舶在结冰的海面上航行。“Venta Maersk”号的船头略为突出，与一般的集装箱船略有不同。今后一段时间，船舶可在冰层较薄的每年7月至10月4个月期间在北极航道航行。但最近北极冰块融化速度较快，预计到2030年，冰块将会完全融化，届时将不再有上述时间限制。