《漫话国乐》 青鸟啊 / 飞禽争上席 / 鸟打令





法国童话《青鸟》描写了贫寒家庭的兄妹蒂蒂尔与米蒂尔在圣诞节前夜受仙女之托，为邻家生病的女孩寻找青鸟的经历。在这段故事里，兄妹走访了思念之国、夜之宫，又到了幸福国和未来王国等，寻访多样的王国，有了神秘的体验，但兄妹好不容易找到的青鸟不是改变了颜色，就是死去，两人终究没有找到青鸟而回家。最后，兄妹终于发现自己家的斑鸠就是青鸟……在人人皆知的这个童话故事里，青鸟意味的是希望。





青鸟不仅在西方国家是希望的象征，韩国的古人也将青鸟视为希望的象征。有一首时调刚好描写了这种青鸟。

“青鸟啊，你来了。

很高兴你带来情人的音讯。

你老远飞来，弱水三千里路，

你该知道情人的万端情怀吧。”

这首时调叙述了收到远方情人书信的喜悦之情，在这里，青鸟指传来喜讯的使者。

{音乐1: 女唱歌曲《青鸟啊》/金英基 }





古人经常把鸟视为连接天与人的有灵性的动物，因此流传着很多与鸟相关的传说故事。在盘索里《水宫歌》里也有一段鸟儿们的故事。龙宫的官员鳖为了救治龙王的病，从深海专程来到陆地寻找兔子肝，当鳖走进树林，最先目睹的是别开生面的热闹场面，乌鸦等众多的飞禽聚在一起，为了坐上主宾的席位展开大比拼。首先，凤凰出来说话了，它说：“当舜帝在南薰殿奏起五弦琴时，我就在身旁跟着歌唱，从此国家出现了很多圣君圣人。”乌鸦也紧跟着说道：“每逢七月七七夕，我都会出现在银河，搭起鹊桥让牛郎与织女一年一次相遇，而且我有反哺之孝，是孝顺的象征，我应该坐上主宾的席位。”猫头鹰也不甘示弱，发出的“哇哇”尖叫声，这时地上的人听了以为是乌鸦的叫声，都觉得很倒霉，因为韩国俗话说：“乌鸦飞了梨子凋落”，于是纷纷抛石头打猫头鹰。听了这段盘索里，或许有人会想，活在大自然的鸟儿何必攀比，还为此争吵？也许这是想通过飞禽争上席的故事反观人间吧。

{音乐2: 盘索里《水宫歌》中“飞禽争上席”/南海星、鼓-金清满}





以鸟为题材的国乐中，南道杂歌《鸟打令》可以说是首屈一指的。在这首歌中出现各色各样的鸟，从农历3月3日自江南飞回来的燕子开始，凤凰、白鹤、鹦鹉、大雁、青鸟、黄莺、杜鹃鸟、朱鹭等，除了人们熟悉的鸟类以外，还有丰年鸟、奶奶鸟、黑鸢等陌生的鸟类，各种鸟类以各自的特征鸣叫，从中还描写了古人享受大自然风流以及老百姓的喜怒哀乐，仅听这首歌也能了解古人对自然的浓浓爱意。

{音乐3: 《鸟打令》/闵恩卿（音）、AUX}