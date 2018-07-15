韩国流通业掀起一阵新的购物趋势“SNS MARKET”

ⓒ Getty Images Bank

随着消费者越来越青睐Instagram和博客等SNS社交网络平台，一个名为“SNS MARKET”的趋势关键词也渐渐浮现在消费者的面前。市场应对消费者需求、活用新的购物趋势引起了新的营销旋风——有影响力者营销（influencer marketing）





SNS MARKET指的是淘汰以往的传统线上购物商城和线下时尚集市，在SNS社交网络平台上进行商品销售。最先带动此市场的人大多是与时尚和育儿领域相关的“有影响力者”，她们具有前卫干练的时尚风格和属于自己的个性和趋向。最大的特点是，她们都拥有属于自己的忠实粉丝。她们与生产企业建立合作关系，自我选款或自我生产优质商品，在SNS社交平台上以团购的方式销售给粉丝们。

同时，她们也会将自身的穿衣搭配经验和育儿经验传授给粉丝，让大家更近一步地感受到她们个性的生活方式和生活态度。深刻认识才能念念不忘，念念不忘，必有回响。消费者不相信广告，但会相信自己信任的人的建议和体验。因此粉丝们便会追随她们，预购或现购产品。

她们一般会选择三种线下流通方式：第一是博览会，以博览会的形式将Instagram上出名的人气卖家聚集起来，让消费者可在现场看到服装、餐具、家居用品、首饰、育儿用品等产品。第二是快闪店，现代百货店是今年最先和SNS人气卖家达成合作关系，在百货店开设快闪店的，销售额比预想额还要高出10%-20%，反响不错。第三是自由集市，自由集市并不是以往买卖二手货的C2C跳蚤市场，而是以B2C的方式将个人营业者亲手制作的产品销售出去。在这里特别值得注意的是，这里的个人营业者都是在SNS社交网络平台上拥有很多粉丝的超级人气卖家。





从这个意义上来看，并非拥有很多的粉丝就算是一个“有影响力者”。而从综合角度来考虑的话，所谓“有影响力者”应该是那些能真正影响到别人采取行动的人。





<前沿视线>

2018年秋季流行趋势先睹为快！

夏日三伏已近尾声，马上就要走进9月。最近秋意愈加浓烈，天气越来越凉，那么秋季该怎么穿？抢先一步，让自己先选潮流。今年秋季，鲜艳的色彩和绚烂的印花主导流行趋势。色彩越艳，印花越花，今年秋季你就是最闪耀的。美国色彩研究所PANTONE通过分析2018秋冬伦敦时装秀的趋势色彩，得知今年将流行“PINK PEACOCK粉红孔雀颜色”，这是一种非常强烈鲜艳的粉红色。如果对艳粉红色有点负担感的话，可以选择稍浅的玫瑰色调的粉红色“Mellow Rose醇香玫瑰”，将其和白色混合搭配，以超宽大款式的套装或衬衫单品来展示，极其绚丽。





软糖的下一个趋势

软糖是比较受欢迎的产品。回忆童年我们可以发现，软糖陪伴了孩子们的成长。历经世代创新，演变出丰富多样的种类、各种形状和口味，软糖经久不衰地受到全世界人们的喜爱。如今，软糖已不再是孩子们的专属品，更是成人们消除焦虑的好帮手，为生活带来一丝甜味儿。随着人们生活忙碌，用餐时间碎片化，时间不规律，零食便成为了一日中重要的能量补充部分。这时，健康简餐和零食餐便造就了第四餐趋势，满足消费者随时随地的裹腹欲望。





趋势预测跨进服务业 AI新技术逐渐进军食品界

乐天制果企业表示，将在工作中全面使用AI趋势预测系统“LCIA”。 “LCIA”是可通过人工智能技术分析数千万个SNS社交媒体数据、POS销售数据、天气以及年龄等信息，从而预测消费趋势的系统。乐天制果企业前后为此投入了约两年时间。“LCIA”不仅可预测新产品的需求量多少，还具备深度学习技术，时间越长久，预测的准确度就越高。同时，“LCIA”还可活用于生产和营业部门，扩展更多的业务服务。