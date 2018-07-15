特朗普签署命令 免除韩国钢铁产品配额

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美国总统特朗普签署行政命令，将韩国钢铁产品从配额限制对象中排除。这一命令的主要内容为，根据美国钢铁和铝产品生产情况，有条件地免除韩国、阿根廷和巴西钢铁和铝产品配额，即在美国钢铁和铝产品制造业产量或质量不足的情况下，可对相关产品申请配额豁免，进而免缴关税。





此前，特朗普于3月8日签署对钢铁和铝产品征收高额关税的行政命令，对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。15天后，这份行政命令于3月23日生效。随后，韩美两国在进行自贸协定修改谈判的同时也进行了钢铁产品关税谈判，并在关税生效的前一天3月22日就4月底以前暂时保留对韩国产品征收高额关税达成协议。此后3月28日，韩美发表包括钢铁产品配额在内的协议，主要内容为韩国获得约268万吨对美钢铁出口配额，相当于2015-2017年三年间韩国对美国年均钢铁出口量的70%，美国可对这部分钢铁免征新关税。此后，韩国持续与美方进行谈判，要求将韩国产品从配额限制中排除。这项关税例外需要美国当地企业提出申请，美国商务部审议并决定，获批准后，相关产品不适用美国25%的关税或配额限制。





美国总统特朗普新签署的行政命令将为韩国钢铁出口松绑，业界对此表示欢迎。