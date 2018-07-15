康京和：9月南北首脑会谈是《板门店宣言》后续措施 美方能够理解

ⓒYONHAP News

韩国外长康京和29日在国会预算决算委员会作出的答复大致上有两点：一是美国能够理解南北韩举行首脑会谈，另一个是下月将按计划在平壤举行南北韩首脑会谈。然而，有观点认为，康京和的上述表态也暴露出南北韩首脑会谈的不确定性。





康京和说“美方能够理解南北韩举行首脑会谈”，这句话意味着“美方可能存在误会”，也就是说，韩美双方或对此存在分歧，尚未能达成一致，韩国需要说服美国认同南北韩首脑会谈是《板门店宣言》的后续措施，如期举行会谈很有必要。





美国最近加大了对北韩施压力度，美国国务卿蓬佩奥在宣布即将对北韩进行访问的一天后即取消访问计划。外电对此报道说，蓬佩奥取消访北是由于金英哲给美方的密信充满敌意。另外，美国国防部长马蒂斯暗示或将重启韩美联合军演。他说，没有再中断韩美联合军演的计划，将视北韩采取无核化措施的情况决定是否重启军演。北韩对韩美联合军演非常敏感，美国将联合军演与无核化措施挂钩意在向北韩施压。





美北关系格格不入，南北韩关系升温速度也因之而减缓。预计在开城设立南北韩联络事务所的计划也将被推迟。美国国务院曾表示，将检查南北韩联络事务所使用的物品是否违反对北韩制裁决议。在这种情况下，很多人认为，南北韩首脑会谈也将因之而延期。对此，青瓦台28日表示，南北韩首脑会谈将按计划于下月举行。