美国总统特朗普取消国务卿蓬佩奥访北行程后的韩半岛局势

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美国总统特朗普取消了国务卿蓬佩奥的访北行程。





美国国务卿蓬佩奥若按原定计划访问北韩，本周或许会成为美北无核化协商的重要分水岭。但是当地时间8月24日，美国总统特朗普决定取消国务卿蓬佩奥访北行程而使韩半岛局势烟雾弥漫。





据报道，美国总统特朗普突然取消国务卿蓬佩奥访北行程是因为北韩劳动党副委员长金英哲在给特朗普总统的秘密信函中表示无核化协商有可能以破裂告终。特朗普总统认为，在此情况下蓬佩奥访问北韩，必定会空手而返，既然如此，不如取消其访北行程。特朗普总统采取如此强硬态度，表现出要在美北拉锯中绝不输给北韩的强烈意志。





当地时间8月27日，美国《华盛顿邮报》报道，特朗普总统之所以取消国务卿蓬佩奥访北行程是因为来自北韩的一封信。特朗普总统在社交网站发文表示，他觉得韩半岛无核化未取得足够进展，因而取消国务卿蓬佩奥访北行程。这是特朗普总统首次公开承认无核化协商未取得进展，且美国政府的对北韩政策基调也出现了变化。当地时间8月28日，美国国防部长马蒂斯表示，目前没有计划再中断韩美联合军演，暗示将把韩美联合军演与今后的美北协商挂钩。在硬碰硬的局面下，北韩表示无核化协商有可能以破裂告终。对此，美国防长马蒂斯表示有可能重启被暂停的韩美联合军演。这意味着特朗普总统将回到原点，重新与北韩进行无核化协商，向北韩发出了强烈的信号。美国总统特朗普虽然向北韩发出强烈信号，并表示仍将对北韩强硬施压，但是当地时间8月28日，美国国务卿蓬佩奥表示，如果北韩国务委员会委员长金正恩为落实无核化承诺做好准备，美国有意与北韩重启对话。





由于美国对北韩采取刚柔并济策略，且将无核化协商未能取得进展的责任转嫁给中国，并与美中贸易战挂钩。在此情况下，中国国家主席习近平是否参加9月9日在平壤举行的北韩政权成立70周年阅兵式，成为国际社会关注的焦点。据悉，中国国家主席习近平很可能访问平壤出席9.9节活动，但是在美国总统特朗普将无核化协商未能取得进展的责任转嫁给中国，并取消国务卿蓬佩奥访北行程，且美国与中国正在进行史上最大规模的贸易战。在此情况下，中国国家主席习近平必须慎重考虑是否访问北韩。目前，中国和北韩关系全面升温，且北韩最高领导人金正恩三次访问中国，因此中国国家主席习近平有可能以回访形式出访北韩。8月29日，中国外交部表示，支持美北双方进行接触和南北韩关系改善，并为实现韩半岛无核化与持久稳定作出努力。这表示中国政府将在北韩无核化协商过程中积极扮演协调者角色，以平息“中国责任论”。





今年5月，美国总统特朗普取消新加坡美北首脑会谈时，北韩劳动党副委员长金英哲带着北韩国务委员会委员长金正恩的亲笔信访问华盛顿，随后美国总统特朗普宣布如期举行美北首脑会谈。但是此次北韩未作出任何反应。在此情况下，中国国家主席习近平是否参加9月9日在平壤举行的北韩政权成立70周年阅兵式、南北韩是否如期在9月中旬举行首脑会谈、韩中两国能否在北韩无核化问题上扮演协调者角色，引起国际社会密切关注。