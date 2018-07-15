2003年KBS电视台在平壤录制《全国歌唱竞赛》节目

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每周日中午时段播出的《全国歌唱竞赛》是KBS电视台第一频道最长寿的娱乐节目。韩国最高龄现任主持人宋海在节目开头高喊“全国歌唱竞赛”的该节目于1980年首次播出后，每周辗转全国各地录制节目。由于参加演出的当地居民载歌载舞，各展才艺，演出丰富多彩，因而受到观众喜爱。特别值得一提的是，节目主持人宋海与登台演出的当地居民无拘无束地进行真诚对话，以提高观众对当地风土人情的理解。《全国歌唱竞赛》作为韩国最具代表性的娱乐节目之一，曾在平壤录制了一期节目。





2003年8月11日，《全国歌唱竞赛》在平壤牡丹峰公园露天剧场进行录制时，出现了一些小插曲。“KBS南北交流协力团”从2002年开始以KBS电视台第一频道光复节特别《全国歌唱竞赛》制作组不了解北韩社会情况，为防止出现差错，任意择选几个职业群，希望北韩从这几个职业群中选拔参加演出的北韩居民，并附上主持人宋海和北韩居民如何进行交谈的台本。





2000年南北韩首次举行首脑会谈后，双方积极进行文化艺术交流，北韩艺术团在短短半年间就3次访韩演出。2002年，KBS交响乐团曾前往平壤参加“迎中秋南北交响乐团联合演奏会”，但是《平壤歌唱竞赛》作为北韩一般民众参加演出的娱乐节目，其性质有别于南北韩艺术团演出。《全国歌唱竞赛》是参加演出的当地居民载歌载舞、各展才华、介绍地区特产，并与主持人宋海闲话家常，讲述风土人情的节目。但是北韩方面表示，主持人只说开场白和结束语即可，不必问其他事情。另外，我们为提高节目的趣味性敲打木琴，走音跑调或忘记歌词的时候，我们敲一声，唱得不错就敲四声，并从中选出获奖人。对此，北韩方面表示，他们同样是人民，应一律平等，不可给谁奖，不给谁奖。结果，我们未能使用木琴，也未能举行颁奖仪式。《全国歌唱竞赛》的妙趣在于以木琴的敲打次数决定淘汰或过关。但是北韩方面主张一律平等，不可排列顺序，而未能使用木琴，而且参加《平壤歌唱竞赛》的北韩居民都是在歌唱大赛上得过奖的人。如此这般，“KBS南北交流协力团”在与北韩方面进行协商时作出了诸多让步。但是有一点却坚持到底，并获得了北韩方面的让步。《全国歌唱竞赛》主持人宋海出生于黄海道载宁，1951年1.4后退时独自逃离北韩来到韩国。为此，北韩拒绝他主持《平壤歌唱竞赛》节目。但宋海是《全国歌唱竞赛》的象征，如果排除宋海，《平壤歌唱竞赛》将毫无意义可言。因此，“KBS南北交流协力团”极力主张一定要由宋海主持《平壤歌唱竞赛》节目。结果，双方商定由宋海和一名北韩女播音员共同主持节目。经过一番曲折迂回后，包括宋海在内的28名制作人员于8月4日搭乘飞机经由北京，第二天踏上北韩领土，8月11日正式录制历史性的《平壤歌唱竞赛》节目。当天，从77岁的老先生到11岁的少年，共有20多名北韩居民参加《平壤歌唱竞赛》，展示了歌唱才华。精彩部分在于唱完《平壤冷面第一》这首歌曲后，宋海与北韩居民进行的对话内容。北韩方面虽然限制韩方主持人宋海与上台演唱的北韩居民交谈，但是宋海屡次现身与北韩居民搭讪，并激起观众的笑声和掌声。将欢乐带给3000多名平壤观众的《平壤歌唱竞赛》节目录制工作以两小时收尾，韩方制作人员怀着依依不舍的心情踏上了归程。当天录制的《平壤歌唱竞赛》节目于8月15日晚7点30分通过KBS电视台第一频道向全韩播出，收视率达29%。同一天，北韩朝鲜中央电视台也播出该节目，之后又重播了三次。黄海道、咸镜道等北韩每个道都有不同的特点、方言和民间习俗。因此，我们想为韩国观众介绍北韩各地的美好风光和当地居民的生活景象。我认为通过文化艺术交流能拉近南北韩居民间的距离。





《全国歌唱竞赛》旨在通过歌曲增进相互理解，因此我们期待该节目能在不久的将来辗转北韩各地进行录制，从而拉近南北韩民众间的距离。