呼吸共同体-首尔和北京

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：韩娜莉(首尔市政府发言人室媒体担当官)





呼吸共同体，这是近来东北亚环境问题的一个焦点。首尔市时刻准备着为北京乃至中国的雾霾改善工作奉献力量。本期节目有请首尔市政府发言人室媒体担当官韩娜莉介绍一下首尔市和北京市之间的合作交流情况，以及她跟中国奇特的缘分。





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南：能否介绍一下你是怎样练就一口流利的中文的吗？

韩：我本来是一个一句中文也不会说的女孩儿，因为一次去北京看望在那里留学的闺蜜，结果完全被中国人的亲切和友好所感染，于是开始学习中文。

南：你曾经在香港韩国领事馆工作，香港人是怎样看待韩国文化的呢？

韩：香港是韩流的发源地之一，韩剧《大长今》对香港的影响太大了。在香港有炸鸡一条街，就是因为韩剧《来自星星的你》。香港是一个对文化包容性极强的地方，就连很多小孩子都对韩国流行歌曲如痴如醉、争相效仿。





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南：近来首尔市和中国有哪些合作呢？

韩：首尔市跟北京市是姐妹城市，我们之间有很多的合作与交流，最近几年，首尔市十分重视对北京空气污染的治理，因为我们是一个“呼吸共同体”，共同呼吸着同一片天空下的空气，无论是首尔还是北京，都有责任保护好空气。