韩国宝马车主集体维权 欲与宝马公司对簿公堂

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韩国“宝马汽车召回案”持续发酵，受害车主集体向法院提起诉讼。





今年韩国宝马汽车自燃事故已经超过30起，其中还包括非召回车型。韩国政府下令未接受安全检查的宝马汽车禁止上路行驶。此外，宝马公司召回措施存在漏洞并涉嫌掩盖技术缺陷等消息也引发关注。





宝马公司表示，废气再循环装置（EGR）旁路阀门缺陷导致汽车发生自燃事故。这个阀门是废气未经冷却器而直达发动机的通路，正是因为这个旁路阀门在汽车行驶过程中开启，才会失火。由于阀门开启后高温气体进入，导致废气再循环装置冷却器受损，进而引发火灾。宝马公司还称，这种超负荷设计是为了迎合韩国汽车尾气排放标准而为之。但是消费者团体认为，失火原因并非是废气再循环装置的问题，而是电子控制组件（ECU）的问题。为了减少尾气排放，该电子控制组件设定了在汽车行驶过程中也开启旁路阀门。宝马公司始终坚称是硬件问题，然而韩国消费者协会诉讼支援团反驳称是软件缺陷所致。





韩国国土部表示，将重新进行调查，对宝马汽车其他组件以及软件缺陷展开精密分析，并在年内查明原因。此外，因宝马涉嫌掩盖技术缺陷，警方于8月30日对宝马韩国分公司进行了搜查。目前，针对汽车自燃原因的调查和涉嫌掩盖技术缺陷的调查以及宝马车主集体诉讼正在同时进行。