联合国劝告日本以受害者为主永久解决日军慰安妇问题

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韩日外长于2015年12月28日就日军慰安妇问题达成了协议，协议的主要内容包括日本向慰安妇受害者道歉并进行反思，且成立财团，为受害者提供支援，日方为该财团出资10亿日元。时任日本外相岸田文雄表示，当时在日军的干预下，众多女性的尊严受到了极大侮辱，名誉受到了很大伤害，日本政府对此深感责任重大。日本首相安倍晋三也表示，作为日本首相，向饱受痛苦折磨、身心受到极大伤害的所有人道歉，并对此进行反思。





但这份慰安妇问题协议受到了受害者和舆论的谴责。考虑到协议内容和日本的道歉，日方在慰安妇问题上的做法确实有进步，但受害者和不少民众依然不接受该协议的原因有三点：首先，协议未反映受害者的意见。在未充分听取受害者意见的情况下，韩日政府强行签署协议；第二，日本只作表面上的道歉，安倍晋三的立场是以其一句话完全结束日军慰安妇问题；第三，协议存在未公开的内容。对此，文在寅政府成立后，成立韩日慰安妇问题协议特别工作组，调查协议存在的问题。特别工作组在发表调查结果时表示，虽然前政府重视受害者的意见，但未与受害者进行充分沟通。前政府虽然根据受害者团体的意见制定协议，但并未告知受害方协议的核心内容。特别工作组还指出，前政府并未从受害者的角度解决问题，而仅从外交角度与日方签署协议，且韩日秘密进行协商，协议存在未公开的内容。





联合国消除种族歧视委员会在此次审查中也提出了上述问题，并劝告日本政府以受害者为主永久解决日军慰安妇问题。对此，日本政府表示不满，并称将根据韩日协议应对问题。