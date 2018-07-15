韩政府发布2019年度预算案

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韩国总统文在寅8月28日在青瓦台主持召开国务会议，敲定2019年度政府财政预算案。2019年韩国政府财政支出总额将达470.5万亿韩元，同比增长9.7%。预算案于31日提交至国会审议。

本次预算增幅是进入2000年以后，除2009年（10.6%）外的最高值。2019年度预算案的最大特征是“扩大财政”，即政府通过扩大财政支出刺激投资和就业。其中，创造就业岗位、创新发展和提振经济、改善收入分配情况和加强社会安全网以及改善国民生活质量等领域的预算有所增加。尤其是工作岗位相关预算达23.5万亿韩元，增幅达22%，创历史最高水平。数据显示，包括就业在内的福利预算规模将达162.2万亿韩元，占比为34.5%。在12大政府财政预算项目中，除社会间接资本外，其余所有项目预算均不同程度增加。

2019年度预算案体现了政府为应对韩国经济面临的结构性问题而采取扩大财政支出措施的政策基调。政府认为，若想重拾经济活力，就要通过积极的财政运营消除雇佣恶化、收入两极化、低生育率、低经济增长恶性循环，改变经济结构。同时，税收收入增加令整体收入也随之增加。鉴于此，政府决定通过扩大财政支出规模提振经济，创造工作岗位。

预算中饱受争议的非就业预算莫属。韩国政府力争为老人、女性、残疾人等社会弱势群体创造90多万个工作岗位，并通过增加就业奖金、支援创业、加强职业培训等措施促进企业增加更多工作岗位。韩国就业环境不断恶化是政府增加就业预算的主因。文在寅总统去年5月就任后立即在办公室设置了工作岗位进展板，重点推进就业政策。文在寅还欲构建“收入主导型增长”，通过提高最低工资、增加国民收入、刺激消费提振经济。然而，虽然政府在就业领域注资50万亿韩元，但今年以来，每月新增就业人口仍徘徊在10万人左右，7月新增就业人口仅为5000人。韩国失业率居高不下，收入差距又进一步拉大，增加该领域预算展现了政府积极扭转局势的强烈意志。

明年度预算案国会审议法定时限为12月2日，但从以往的情况来看，国会没有一次能够恪守时限处理预算案。分析认为，由于在野党对明年度预算案提出异议，此次国会审议超出时限的可能性较大。执政党共同民主党表示，本次预算展现了财政所扮演的重要角色，为了改善国民生活质量，提振经济，将全力以赴促进预算案顺利获得通过。而自由韩国党则表示，在就业、两极分化和物价三重危机下，政府制定的预算会加重纳税人负担，我们绝不让这种独断专行的预算案得以通过。