李海瓒当选共同民主党代表

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韩国执政党共同民主党8月25日举行全党大会，7次当选国会议员的“亲卢武铉派”议员李海瓒当选共同民主党新任代表。

当天，李海瓒的总得票率高达42.88%，领先位居第2位的候选人宋永吉逾10个百分点。此前外界预测执政党本次党代表竞选会出现势均力敌的局面，但最后李海瓒却以压倒性的得票率取得胜利。分析认为，共同民主党内对“强大领导能力”的渴望增大，因此本次党员均把票投给了资质和领导能力兼备的候选人。近来，执政党共同民主党存在感持续减弱，支持率也有所下降。首先，文在寅政府成立以来，青瓦台发挥的作用愈发明显，逐渐淡化了共同民主党的存在感。另外，共同民主党支持率自6.13地方选举后走下坡路。实际上，总统文在寅的高支持率也间接拉高了共同民主党的支持率，但最近文在寅的支持率也出现下降。在此情况下，政府和执政党认为应迈出改革步伐，并希冀新任党代表李海瓒能在1年10个月后举行的国会议员选举中扮演领头羊角色。最终，比起新老交替，共同民主党党员们选择了一位有经验和能力的候选人为新任代表。

李海瓒1988年进入第13届国会，开启政坛生涯，至今在政坛活跃30余载。李海瓒7次当选国会议员，还曾担任国务总理和党代表。卢武铉总统执政时期，李海瓒于2004年至2006年担任国务总理，当时文在寅任青瓦台秘书室长。由于卢武铉推行“总理负责制”，因此李海瓒在任期间代替总统主持召开国务会议或党政青会议，较其他时期的总理拥有更多权限。此外，他还曾三度担任政策委员会议长。在此次党代表竞选期间，李海瓒展现出无比的自信，最主要的原因是在众多候选人中，仅他拥有多年从政经验，并能够同时掌控党政青。有声音指出，随着李海瓒担任执政党代表，未来可能会让执政党和青瓦台向党派性方向移动。

李海瓒强调民生与合作，认为首要任务是稳定民生经济，并阐明与在野党的关系为“最高水平的合作”，提议举行5党会谈。但分析认为，未来朝野关系不仅难以达到“最高水平的合作”，甚至很难实现“合作”。首先，现任政府推行的经济政策遭到在野党的强烈反对，预计朝野双方会在预算案审议过程中展开博弈。此外，李海瓒的强硬形象也备受关注，有人认为李海瓒的作风过于强硬。但也有分析称，李海瓒领导的执政党虽会与在野党发生强烈碰撞，但这种强硬作风或反可促成与在野党的对话。