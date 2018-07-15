文在寅改组内阁 更换五部长官

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韩国总统文在寅8月30日对内阁进行改组，对教育、国防、劳动、产业和女性五个部门长官进行了人事调整。分析认为，本次改组内阁系文在寅政府进入第2年所进行的革新，也是对部分机构的问责。

青瓦台发言人金宜谦宣布，文在寅提名执政党共同民主党籍议员俞银惠为社会副总理兼教育部长官。副总理金相坤在高考制度改革方面引发争议，在受到批评的同时，在野党及部分执政党人士要求更换人选。另外，文在寅提名现任联合参谋本部议长郑景斗接任国防部长官。现任国防部长官宋永武在处理国军机务司令部戒严令文件的过程中被指存在不当行为，在交替和留任的猜测中，政府最终决定由郑景斗接任国防部长官一职。现任劳动福祉公团理事长李载甲被提名为雇佣劳动部长官，将接替因韩国陷入就业危机而备受批评的现任劳动部长官金荣柱。此外，文在寅总统提名专利厅厅长成允模为产业通商资源部长官。其间，现任长官白云揆的政绩未达到预期而饱受批评。文在寅还提名共同民主党籍议员陈美善为女性家族部长官，将郑铉栢替换的最主要原因也是因为政绩未达到预期。同时，文在寅总统还对4名次官进行了人事调整，前特别监察官李硕洙出任国家情报院企划调整室长，监察院秘书长王净弘任防卫事业厅厅长，《中央日报》记者郑在淑任韩国文化财厅厅长，共同民主党全国女性委员会委员长梁香子任国家公务员人才开发院院长。

韩国副总理兼教育部长官候选人俞银惠出生于首尔，曾担任共同民主党发言人及文在寅政府国政企划委员会社会组委员。俞银惠虽曾被提名为女性家族部长官候选人，但由于近来教育政策逐渐失信于国民，因此她作为专业度备受肯定的国会教育文化体育观光委员被提名为教育部长官。

毕业于空军士官学校的郑景斗曾先后担任空军参谋次官、联合参谋本部战略企划本部长，并于去年8月被总统文在寅任命为联合参谋本部议长。青瓦台表示，郑景斗作为国防领域专家，在军事作战和国防政策方面拥有丰富经验。

雇佣劳动部长官候选人李载甲曾在雇佣劳动部任劳资政策室长、雇佣政策室长和次官，是就业领域的专家。

产业通商资源部长官候选人成允模获得美国密苏里大学经济学博士学位，在担任产业通商资源部政策企划官和发言人后，任国务调整室经济调整室长。

女性家族部长官候选人陈美善是再选议员，她为实现民主社会，曾担任律师联盟女性人权委员长，开启政治生涯，此后还担任共同民主党国会首席副代表。

有分析认为，本次文在寅总统改组内阁反映了政府对支持率下降产生的危机感。同时，政府也欲通过更换引发社会广泛争议和批评的部门负责人重振旗鼓。此外，本次大幅任用各领域专家可进一步加快政策的落实。但政府经济部门实际上维持现有框架，因此在野党围绕收入主导型增长的攻势将更加猛烈。