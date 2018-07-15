青瓦台公布访北特使团5人名单

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以青瓦台国家安保室长郑义溶为首的5名总统特别使节团访问北韩将带来什么结果尤为引人关注。将访问北韩的特别使节团团员与今年3月访北的第一次特别使节团相同，青瓦台方面介绍称，考虑到南北韩协议的延续性，以第一次特别使节团团员组成此次特别使节团。





在特别使节团将与北韩方面讨论的问题中，最重要的议题是南北韩首脑会谈事宜。青瓦台方面表示，特别使节团在此次访北期间或将同北韩方面敲定南北韩首脑会谈的具体时间。此外，双方还将就南北韩首脑会谈相关事宜、落实《板门店宣言》等方案进行广泛讨论。 青瓦台还期待双方敲定南北韩共同联络事务所揭牌成立的时间。





第一次特别使节团在今年3月访北时期取得了很大成果。当时，特别使节团与北韩就南北韩首脑会谈事宜达成了协议，最终能让美北举行首脑会谈。





但有观点认为，此次，特别使节团很难取得戏剧性成果。目前，美北谈判陷入僵局，且双方几乎未落实之前已经达成的协议。美国继续要求北韩先采取无核化措施，北韩坚持先要宣布《终战宣言》的立场。美北双方围绕这一问题各执己见，相持不下。有观点认为，缓和美北关系比就南北韩首脑会谈事宜达成协议还要难。





韩国正在考虑将于9月在平壤举行南北韩首脑会谈后，以联合国大会为契机宣布《终战宣言》的方案。韩方计划，在南北韩首脑会谈上说服北韩，营造美国能同意发表《终战宣言》的环境。 因此，特别使节团应将找出能实现韩方上述构想的方案。