2018年亚运会闭幕 韩国时隔24年被日本赶超屈居奖牌榜第三

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2018雅加达-巨港亚运会于2日落下帷幕， 韩国代表团以49金58银70铜排名奖牌榜第三，仅次于中国与日本。这是韩国金牌数时隔24年再被日本赶超。据分析， 韩国亚运成绩欠佳，主要原因在于亚洲国家体育水平得到提升， 出现平均化倾向。而且， 韩国不重视基础项目，过度依赖于水平较高的部分项目也产生一定影响。 相反，日本在本届亚运会中积极发挥实力，取得了好成绩，这也是韩国队成绩不尽如人意的主要原因之一。





韩国出征前目标是争取获得65枚金牌，连续6届排名综合奖牌榜第二。但韩国队在本届亚运会中获得的金牌数量还不到50枚， 这是时隔36年，韩国亚运金牌数首次少于50枚。





本届亚运会上，韩国在跆拳道和射箭等传统强项的表现不佳。亚洲各国这些项目水平已经得到大幅提升，这些项目基本上出现平均化倾向。因此，韩国现在很难像以前一样独占鳌头。而且， 韩国在田径、游泳等基础大项上的成绩依然不佳。这些基础项目是展现一个国家体育水平的重要指标。田径和游泳也是“金牌大户”，分别产生48枚和41枚金牌。但韩国队在田径项目和游泳项目中分别仅获得一枚金牌。靠如此差的基础项目成绩，不能期待韩国队在亚运会中取得好成绩。相反，日本队在本届亚运会上的表现十分突出。此次，日本夺得75枚金牌，时隔24年再次登上亚洲第二，金牌数较4年前的仁川亚运会增加28枚。日本在田径和游泳项目中分别获得6枚和19枚金牌等，仅在基础项目上就获得了25枚金牌。这一情况为正准备出战东京奥运会的韩国队亮起了红灯。





对此，有观点指出，韩国体育界应该重视基础项目，且要减少对特定项目的过度依赖。专家们表示，不应只考虑当前的成绩，而需要从长远的角度出发制定百年大计。