茶垢的危害和清除办法

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很多人都爱喝茶，用一个杯子喝茶，时间久了，杯子上就容易留下茶垢，茶垢对人体是否会产生危害呢？

首先，要肯定地告诉您，茶垢对健康不好的。那么茶垢是如何产生的呢？茶叶中包含茶多酚，和空气和水接触，就极容易氧化生成茶垢，并且粘附于茶壶、茶杯的表面，特别是粗陶表面。而茶垢中包含砷、汞、镉、铅等有害物质，经口进入人的消化系统，极容易和食物中蛋白质、脂肪酸、维生素等结合，产生沉淀，阻碍小肠对营养物质的吸收与消化，并且能够使肾脏、肝脏和胃等器官产生炎症，甚至坏死。尤其是溃疡病患者摄入茶垢后，常常可以使病况恶化，所以一定要小心，并且要勤洗茶杯、茶壶。

假如茶具已有茶垢，那么可以用下面的方法来清除茶垢。

1、用柑橘皮。吃完橘子，大家都会很随手地将橘子皮丢弃，但是我们要告诉大家的是，用橘子皮擦拭茶杯可以祛除茶垢。对于茶壶等而言，我们可以用橘子皮或者柠檬酸加水熬煮，2-3次便可清洗干净茶壶残留物。

2、食盐、牙膏除垢法。可以准备一个干净的牙刷，将牙刷刷毛浸湿，蘸一些食盐，然后将牙刷伸进杯内，仔细刷洗一下杯壁，去垢效果很好。如果手头没有食盐，也可以用牙膏代替。杯底是除垢时最难清洁的部位，可找一小块软布蘸上一些食盐或牙膏，将其裹在筷子上，之后将筷子伸到保温杯底部，来回用力搅动几次即可。﻿

3米醋或小苏打。茶垢沉积已久不好清洗，可以用加热过的米醋或用小苏打浸泡一昼夜，再用牙刷刷洗就可以轻松清洗干净。需要注意的是，如果使用的是紫砂壶，就不需要这样清洗。紫砂壶本身有气孔，茶垢中的矿物质能够被这些气孔吸收，对壶能起到养护作用，也不会导致有害物质“跑”到茶水中被人体吸收。

4土豆皮去茶垢。最简单的清除方法就是用土豆皮帮忙。将土豆皮放在茶杯中，然后放入开水，盖上盖，闷上5～10分钟，再上下摇晃几下，就可以将其中的茶垢去除掉了。土豆里有淀粉，这些淀粉有很强的吸呼力，所以很容易就可以把杯里的垢去掉。

5柠檬皮。刚才我们说了橘子皮，其实柠檬皮也是可以的。瓷器上的茶垢、水渍用榨去汁的柠檬皮与一小碗温水一起倒入器皿浸泡4～5小时，就可除去。若是咖啡壶，可以把柠檬片用布包着放到咖啡壶的上部，加满水。以煮咖啡的方式来煮柠檬，让它一滴滴地滴到下方的壶中，直到咖啡壶中有黄浊的水滴出来。

6鸡蛋壳。只要将蛋壳碾碎，放入要清洗的脏杯子或是瓶子，然后再滴入几滴醋，慢慢摇晃，再以刷子清洗，就能够将平时不易清洗的部位清洗干净。





（文中窍门来自王中正听友）