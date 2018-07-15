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女歌手白智英于1976年3月25日出生于韩国首尔，今年42岁，身高1米69，血型是A型，毕业于百济艺术大学广播演艺专业。19岁时，白智英作为摇滚乐歌手曾在地下乐坛展开活动。1999年5月，推出首张专辑《Sorrow》正式出道，主打曲《选择》、《负担》颇受欢迎，并在当年在SBS歌谣大奖颁奖礼上摘得歌手生涯的第一个最佳新人歌手奖。





白智英出道第二年2000年4月发行的第二张专辑《ROUGE》同样人气火爆，销量超过70万张。但不幸的是正当白智英凭借二辑的主打曲《DASH》迎来歌手生涯的高峰时，她面临了职业生涯最大的危机，身陷前男友偷拍的性爱视频外流的丑闻，并不得不停止所有演艺活动。2001年与2003年，白智英先后推出三辑与四辑，不过这些专辑都受到歌迷的冷落。但白智英不因此而气馁，继续不断地作出努力。2006年，白智英终于卷土重来，凭借五辑《Smile Again》的主打曲《不爱了》不仅登上各大电视台音乐节目的冠军宝座，还历时6年再次迎来高峰期。当年白智英还摘得Mnet亚洲音乐大奖最佳女歌手奖、首尔歌谣大奖以及韩国金唱片大奖人气奖等诸多奖项。自此几乎每年都发行新专辑，展开活跃的活动。





白智英是韩国歌坛集唱功、舞技与性感身材于一身的实力派女歌手，当初凭借欢快的舞曲积攒了人气，但渐渐凭借沙哑充满磁性的歌喉、高难度的唱功技巧推出哀婉动听的情歌，深得歌迷的喜爱。





白智英在韩国还被封为“OST女王”，《秘密花园》的《那个女人》、《IRIS》的《不要忘记》、《云画的月光》的《Love is Over》等等，凡是她唱的主题曲都备受欢迎，电视剧也热播。





白智英于2011年通过造型师的介绍，与小她9岁的男星郑锡元结识。2013年，在演艺圈出名的这对姐弟恋终于修成正果，步入婚姻殿堂。白智英在婚前一次采访中透露，郑锡元具有自己平时透露的心目中理想男人所有的条件。两人于2017年5月喜得千金。