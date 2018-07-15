美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2018-09-03
生日：1953年5月28日
血型：A型
出生地：日本京都
学历：西江大学 贸易学
文盛瑾是大韩民国知名演员兼社会运动家。2012年1月成为民主统合党最高委员，同年4月曾以民主统合党候补的身份出马参加总统选举。
文盛瑾自年少时起热爱文化活动，1974年还在西江大学就读时，便以音乐剧演员的身份出演了多部音乐剧作品。1985年，通过话剧《韩氏编年史》正式出道。此后，1990年首次出演电影《他们也像我们一样》。1992年凭借《去赛马场的路上》获得当年青龙电影节最佳男主角奖。
代表作：
2018年 连续剧《LIFE》
2018年 电影《燃烧》
2017年 电影《1987》
2017年 电影《石造邸宅杀人事件》
2017年 电影《独自在夜晚的海边》
2017年 连续剧《操纵》
2016年 电影《东柱》
2015年 电影《侠女，刀之记忆》
2014年 电影《海雾》
2014年 电影《道熙呀》
2009年 连续剧《自鸣鼓》
2008年 连续剧《神之天平》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13