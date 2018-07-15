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生日：1953年5月28日

血型：A型

出生地：日本京都

学历：西江大学 贸易学





文盛瑾是大韩民国知名演员兼社会运动家。2012年1月成为民主统合党最高委员，同年4月曾以民主统合党候补的身份出马参加总统选举。





文盛瑾自年少时起热爱文化活动，1974年还在西江大学就读时，便以音乐剧演员的身份出演了多部音乐剧作品。1985年，通过话剧《韩氏编年史》正式出道。此后，1990年首次出演电影《他们也像我们一样》。1992年凭借《去赛马场的路上》获得当年青龙电影节最佳男主角奖。





代表作：

2018年 连续剧《LIFE》

2018年 电影《燃烧》

2017年 电影《1987》

2017年 电影《石造邸宅杀人事件》

2017年 电影《独自在夜晚的海边》

2017年 连续剧《操纵》

2016年 电影《东柱》

2015年 电影《侠女，刀之记忆》

2014年 电影《海雾》

2014年 电影《道熙呀》

2009年 连续剧《自鸣鼓》

2008年 连续剧《神之天平》



