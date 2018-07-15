防弹少年团新歌《IDOL》 打造韩式EDM

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防弹少年团8月24日下午6时（韩国时间）发行再版专辑《LOVE YOURSELF 結: Answer》，以此作为长达2年的“LOVE YOURSELF”系列音乐的终结篇。专辑共收录了7首新歌。

实体专辑共包含2张CD，在track list A中收录的16收歌曲，将音乐、歌词等有机连接，使得整张专辑成为一部完整的音乐故事。

主打歌《IDOL》是一首南非舞曲风格的歌曲。在非洲音乐的节奏上，融入了韩国国乐元素以及助兴叹词，Trap Groove说唱以时下最为流行的EDM作为支撑，整首歌曲可谓是一首“朝鲜时代EDM”。

《IDOL》的MV中，成员们也穿上了韩服，在小锣声中高喊国乐中常出现的助兴叹词“Ursoo Joh-da”等，为歌迷呈现出防弹少年团之前音乐中未曾有过的全新感觉。

新专辑中还有一首特别编曲版本的《IDOL》，是由世界著名女说唱歌手Nicki Minaj参与合唱，其极具辨识度的说唱，也让特别版《IDOL》与原版有了完全不同的感觉。作为数字专辑特别收录歌曲，实体专辑中并未收录此曲。

新专辑发行后，毫无悬念成为各大榜单的热门专辑，包括主打歌在内的大部分新歌都进入Melon等音源榜单的前10位，且主打歌《IDOL》已经连续数日成为榜单冠军。另外，还在全球66个国家和地区的iTunes榜单中排名第1，《IDOL》MV也在短短24小时内便在YouTube中突破5000万点击量，再次彰显防弹少年团的超强人气。