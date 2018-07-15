ZICO继日本、欧洲后 将于美国开唱

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实力派音乐制作人兼嘻哈歌手ZICO日本东京、欧洲巡演结束后，将前往美国继续开唱。

ZICO经纪公司Seven Seasons方面称，9月1日、2日两天的世界巡演东京站演出“King Of the Zungle” Tour in Tokyo”以及欧洲各地巡演日程相继确定之时，美国站演出也于日前最终敲定。

ZICO将于10月21日起从洛杉矶开启美国巡演，随后将在旧金山（10.24）、芝加哥（10.26）以及纽约（10.28）陆续开唱，届时将于当地歌迷相聚。

ZICO 此次世界巡演的起始站为日本东京，随后9月26 转战欧洲，从西班牙马德里开始，拉开欧洲巡演序幕。届时将在英国伦敦（9.28）、德国柏林（9.30）、波兰华沙（10.3）、荷兰阿姆斯特丹（10.6）、俄罗斯莫斯科（10.7）等欧洲城市进行演出，日程十分紧凑。ZICO巡演的消息公开后，当地歌迷反响热烈，对演唱会十分期待。

日前，ZICO结束了“King Of the Zungle”国内站的演出，接下来的9月、10月，ZICO将集中消化海外巡演日程。