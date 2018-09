ZICO继日本、欧洲后 将于美国开唱

ⓒ KBS

实力派音乐制作人兼嘻哈歌手ZICO日本东京、欧洲巡演结束后,将前往美国继续开唱。

ZICO经纪公司Seven Seasons方面称,9月1日、2日两天的世界巡演东京站演出“King Of the Zungle” Tour in Tokyo”以及欧洲各地巡演日程相继确定之时,美国站演出也于日前最终敲定。

ZICO将于10月21日起从洛杉矶开启美国巡演,随后将在旧金山(10.24)、芝加哥(10.26)以及纽约(10.28)陆续开唱,届时将于当地歌迷相聚。

ZICO 此次世界巡演的起始站为日本东京,随后9月26 转战欧洲,从西班牙马德里开始,拉开欧洲巡演序幕。届时将在英国伦敦(9.28)、德国柏林(9.30)、波兰华沙(10.3)、荷兰阿姆斯特丹(10.6)、俄罗斯莫斯科(10.7)等欧洲城市进行演出,日程十分紧凑。ZICO巡演的消息公开后,当地歌迷反响热烈,对演唱会十分期待。

日前,ZICO结束了“King Of the Zungle”国内站的演出,接下来的9月、10月,ZICO将集中消化海外巡演日程。