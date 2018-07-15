2018 MAMA确定举办日期、地点：12月10日韩国、日本、中国香港

8月29日CJ ENM方面对外公布了2018年度MAMA（Mnet Asian Music Awards）颁奖典礼的举办时间以及举办地点，将从12月10日起至14日，在韩国、日本以及中国香港3地举行。

今年已迎来第10个年头的MAMA颁奖典礼，12月10日从韩国（场所未定）开始，12月12日在日本埼玉超级体育馆、12月14日在中国香港亚洲国际展览馆一次上演。

MAMA通过去年的3地（越南、日本、中国香港）直播，将亚洲音乐融为一体，让亚洲音乐市场进行了一次空前交流，今年，MAMA方面讲继续为推动亚洲音乐产业发展发力，不仅呈现涉及广泛领域的颁奖典礼，也将打造空前精彩的明星表演舞台。

CJ ENM方面负责人称：“经过纪念的成长，MAMA已经成为CJ文化的代表力量以及全球性的音乐庆典，每年也都会为呈现最佳舞台效果而进行大量科技方面的投资。今年也会以过去的经验为基础，为歌迷、观众打造顶级的音乐盛事。”

MAMA颁奖典礼于1999年首次举办，当时名为“Mnet影像音乐大奖”，2010年首次在海外地区进行直播，去年则第一次尝试在3个地区同时直播。