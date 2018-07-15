Come back早知道：少女时代-Oh!GG，SG WANNA BE，任昌丁，EXID

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由少女时代成员太妍、宥莉、允儿、孝渊、Sunny 5位成员组成的全新unit小组“少女时代-Oh!GG”9月5日将发行全新单曲《不知道吗》，根据少女时代经纪公司SM介绍，新歌歌词内容将展现如蒙眼捉人游戏一般追逐的紧张感，成员们也将呈现魅力中低音以及澎湃高音等不同音色，为歌迷带来全新感受。

SG WANNA BE将于6日发行全新单曲《见面吧》回归歌坛。新歌是为了向歌迷15年来一如既往的支持表达感谢。歌曲将保持SG WANNA BE最擅长的感性风格，势必将成为今年秋天的代表情歌之一。

任昌丁第14张正规专辑目前正在进行紧锣密鼓的收尾工作，预计将于9月面世。经纪公司介绍称：“任昌丁亲自担任新专辑的制作人，主打歌依旧为任昌丁式抒情歌曲。相信不会让久等的歌迷失望。”另外，新专辑发行后，任昌丁还将从11月起，时隔2年再次举行全国巡回演唱会。

EXID时隔多时将以5人“完整体”回归。EXID经纪公司透露称：“EXID目前正在为下半年的回归做准备。率智也将归队，共同活动。”之前外界猜测EXID可能与9月或10月回归，经纪公司也就此否认称：“10月前还无法回归，但今年内一定发行新专辑。”