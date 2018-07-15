儿童编程教育“开拓者”——韩国“Coding＆Play”公司

ⓒ CODING&PLAY

经济的发展需要无数企业的支撑，而创新型企业正在引领经济的发展方向，为经济发展带来新的变化。今天，我们将走进韩国“Coding＆Play”公司，这是一家专门从事儿童编程教育的公司，让我们与公司总裁李贞锡（音译：이정석）先生一道，聊一聊他们公司。





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“编程”教育已遍及全世界，编码基本上是用于创建应用程序或软件的计算机语言。史蒂夫乔布斯是最具创新精神的商业领袖之一，他说自己活着时每个人都应该知道如何编程，因为它教会你如何思考。美国前总统巴拉克奥巴马也强调，编程不仅是你的未来，也是你国家的未来。计算机编程用于引领第四次工业革命的技术，如人工智能、大数据和物联网。编程过程有助于培养逻辑思维、创造力和解决问题的能力。也就是说，生活在第四次工业革命时代的儿童应该具备编程技能，编程一直是发达国家学校常规课程的一部分，这一点不足为奇。在韩国，中学和高中将从今年开始采取强制性编程教育。在发现了这一趋势后，韩国“Coding＆Play”公司于2014年开始研究儿童编程教育，并在2016年开始提供编程教育。





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孩子们开始学习如何早期学习编程。但实际上，教育课程对于年轻学习者来说太难掌握了。为了解决这个问题，韩国“Coding＆Play”公司开发了针对不同年龄组的各种编码程序，包括学龄前儿童和小学生。教科书和课程根据学习者的水平多样化。例如，故事书使学习者能够开发计算思维并激励他们在阅读与编程相关的部分时学习编程。同时，学生可以在没有机器人或计算机的情况下学习计算思维的概念和原理，然后他们用学到的编码语言输入他们的命令并模拟运行。韩国“Coding＆Play”公司的合作伙伴SK Telecom的智能机器人Albert也可以使用。Albert以更简单、更有趣的方式教孩子编码算法的概念，例如执行、序列和循环。正如公司名称所示，韩国“Coding＆Play”公司的教学材料帮助孩子们通过游戏自然地理解编码原理并执行他们想象的内容。





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韩国“Coding＆Play”公司推出了韩国唯一的专业儿童编程教育计划，专为“Nuri”课程设计，这是一个针对幼儿的免费教育计划。目前，韩国250所教育机构的大约1万名学生学习了这个课程。在过去三年中，韩国“Coding＆Play”公司一直参加世界上最大的IT展览会消费电子展。今年，它被选为最值得关注的韩国公司，现在公司正在海外扩张业务。





韩国“Coding＆Play”公司正在全世界推广韩国编程教育。与第四次工业革命一致，信息化社会正在进入一个新阶段。在人工智能可以作为人类生活伴侣的时代，编程将成为一种重要的交流手段，因为它以计算机理解的语言表达了人们的思想。毫无疑问，韩国“Coding＆Play”公司在这个过程中将变得越来越重要。