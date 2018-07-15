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韩国政府推出了新的房地产法规，以便更好地应对房价上涨。新政策发布一年后，政府宣布采取强硬措施，通过8月2日的房地产政策遏制首尔及其周边地区的房地产投机行为。那么最新的房地产政策能否遏制投机行为，能够降低首尔地区的高房价并稳定房地产市场呢？今天，我们邀请到了韩国KB国民银行房地产首席研究员朴元甲（音译：박원갑）先生，与他共同聊一聊房地产新规的实施背景。





政府提出了最新措施以应对首尔一些地区最近的房价飙升。房价不稳定背后的因素之一是中央和地方政府在住房政策上的步调不一致，如首尔市最近推迟其对龙山和汝矣岛地区的大规模重建计划。就住房政策而言，中央和地方政府之间的密切合作至关重要。尽管经济放缓，房价飙升的另一个原因是大量资金流入市场。由于市场上有大量流动资产，许多人急于购买房屋作为保值资产的手段，认为房地产将抵消可能扩大的通胀。





据韩国鉴定院称，自去年8月2日政策宣布以来，首尔公寓价格连续12个月上涨了6.32％。在政策公布之前，年增长率为4.78％。首尔市曾宣布今年7月开发龙山和汝矣岛地区的总体规划，促使更多人购买这些地区的房屋，以期提高房价，但由于房地产市场出现过热迹象，政府于8月27日宣布了其他措施。





政府已将首尔的钟路区、中区、东大门和铜雀区这四个地区新指定为“房地产过热区”，将数量增加到15个。此外，政府决定在首尔及周边地区开发约30个楼盘，到2022年将提供约30万套住房。土地、运输和基础设施部表示，目前住房供应充足，但仍需为潜在上涨做好准备需求。政府的房地产措施主要是控制需求。但现在，它表示也将同时扩大供应。





除了首尔更多的“反投机区”外，政府还指定了两个邻近的郊区城镇京畿道的光明和汉南作为“过热区”。在这些区域，转售新公寓的购买权将被限制，那些希望买房的人会发现获得贷款更加困难。与此同时，政府提供更多房屋的计划显示出一个重大的政策转变，这绝对值得关注。





到目前为止，政府的住房条例一直侧重于抑制需求，例如加强对等待重建的旧公寓安全检查，限制从重建中获取利润、限制抵押贷款以及限制更高的投资收益。但这些措施未能阻止房价的上涨趋势，政府寻求更多的供应，以遏制长期飙升的房价。这是一个恰当的措施，增加房屋数量很重要，但提供更多优质房屋也至关重要。政府已经以正确的方式确定了政策方向，但我们仍然需要等待，看看这项计划的具体实施细则。





政府的房地产政策以过去一年的需求为中心。继去年8月政府宣布房地产政策后，首尔房地产市场出现了短暂的稳定迹象。但效果只是短暂的，公寓价格又开始上涨。这是因为过热的市场无法仅通过严格法规的需求控制来解决。政府表示，它将扩大供应，向那些没有房屋的人发出信号，他们不一定要被迫购买房屋，但许多人对新措施的影响持怀疑态度。





就政府的市场干预而言，最近的措施被认为不如去年8月2日的政策强硬。他们不会对房地产市场产生重大影响。现在，政府正在控制需求并同时增加供应。关键在于市场对政府信号的敏感程度。市场不会很快稳定下来，房价短时间内可能会继续上涨。





事实上，韩国的住房供应并不充足。韩国整体住房供应比率超过100％，首尔的比例为96％，这意味着住房需求和供应几乎相同。但就业主入住情况而言，情况则有所不同。全国58％的人拥有他们的住房，而首尔的比例为43％。换句话说，许多人拥有多个房屋用于投机目的。因此，随着投机需求的不断上升，更多的住房供应不能成为根本解决方案。考虑到这些问题，政府表示将密切关注市场，并在必要时公布后续措施，包括旨在抑制投机性投资的税收和金融法规。如果政府过于频繁地宣布反投机措施，市场可能会对监管产生抵触情绪。韩国政府有必要制定一项全面的经济政策，其中可以包括将市场上的流动资金汇集到工业而不是房地产市场的措施。