ⓒ KBS

南北韩联队摘金

在印尼首都雅加达举行的2018亚运会上，南北韩联队首次在亚运会赛场上获得金牌。上月26日，南北韩女子龙舟联队在500米的决赛中以2分24秒788的成绩获得了金牌，这也是南北韩联队首次在国际综合体育大赛中获得金牌，在颁奖仪式上，也第一次奏响了南北韩联队的代表乐《阿里郎》。前一天，也就是25日，南北韩女子龙舟联队在200米的项目中获得了铜牌，这也是南北韩联队历史上首次在国际综合体育大赛中获得奖牌。而在短短一天之内，首枚奖牌就升级成了首枚金牌。这支南北韩女子龙舟联队在500米比赛的预选赛中就以2分24秒044的成绩以压倒性的优势在11个代表队中取得第一名，而排名第二的印度尼西亚代表队的成绩则为2分27秒331，相差3秒以上。历史上，南北韩联队第一次出现是在1991年的世界乒乓球锦标赛上，当时在女子团体比赛中获得了金牌。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“其它的金牌固然也有很大的意义，但南北韩联队取得的金牌，其意义是不同的。”还有网友说：“看比赛的时候一直很紧张，也十分感动。”也有网友说：“真的希望这次参加的所有比赛项目都是以联队的名义参加的。”





汝矣岛、龙山开发项目被推迟

曾经宣称要同时开发首尔汝矣岛和龙山地区的首尔市市长朴元淳在发表上述声明7周后，公开表示要推迟该项目。朴元淳市长在新加坡发表上述声明后，首尔市房价出现了大幅上涨，韩国国土交通部等政府部门也对此表示忧虑。《每周房价动向》数据显示，从朴市长宣布开发汝矣岛和龙山地区的前一天（7月9日）到7月20日，首尔房价涨幅最高的地区为汝矣岛，涨幅高达1.81%，而龙山区也以1.76%的涨幅位列第三。这种房价上涨的趋势也带动了整个首尔地区的房价，同一时期，整个首尔地区的房价涨幅平均为1.14%。前不久，韩国政府推出了新的房地产政策来控制首尔高居不下的房价，但首尔房价不仅未跌，反而上涨。朴市长的“新加坡开发宣言”便被推上了风口浪尖。上个月26日，朴市长召开了紧急的记者招待会，声明将推迟上述项目。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“口口声声说为了百姓，但现在把江北区域的房价都带上来了，叫百姓去哪过？”还有网友说：“七年都没有动，不知道为什么突然说要搞开发。”也有网友说：“希望朴市长不要以竞选总统为目的，要真正地为市民考虑。”





持续高温天气下的农产品价格

从7月开始，韩国出现持续不断的高温天气，这导致韩国农产品价格出现大幅上涨。韩国农水产品公社的相关数据显示，近日首尔传统菜市场京东市场的一棵白菜价格达到了10600韩元，约合人民币65元。而一个月前，一棵白菜的价格仅为5602韩元，一个月内价格上涨了近一倍。除了白菜以外，萝卜、菠菜等农产品均有不同程度的价格上涨。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“金菠菜的名字已经好久没听了，这次终于又出现了。”还有网友说：“本来也不想腌辣白菜了，今年还是买着吃吧。”也有网友说：“只看新闻的话，经济不景气，房价上涨，物价上涨，韩国简直没法生活了。