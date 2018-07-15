偶像组合防弹少年团再度登顶美国Billboard排行榜

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偶像组合防弹少年团（BTS）日前再次占据美国Billboard专辑排行榜，在“Billboard 200”中排名榜首。





当地时间9月2日，防弹少年团在美国Billboard主专辑排行榜“Billboard 200”中夺得冠军，这是该组合第二次得到Billboard榜单冠军。防弹少年团于上个月24日发行的repackage专辑《LOVE YOURSELF Answer》自面世后获得了歌迷们的广泛好评。其中除了2016年3月以来两年半时间内的多首经典歌曲外，还收录了7首新曲，共计25首。其中更有与Nicki Minaj一起合唱的《IDOL》特别版。





Billboard榜单预告新闻中写道“根据尼尔森音乐统计数据显示，防弹少年团的新专辑在过去一周内的唱片数值达到了185000分，排名榜首。其中141000分是由实体唱片销售而统计出的。”





另外，防弹少年团于今年5月发行的正规三辑《LOVE YOURSELF 转 Tear》也曾在“Billboard 200”榜单上夺冠，这是外语专辑继2006年之后时隔12年再次夺冠，一举书写了K-POP的历史。