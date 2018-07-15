韩国兵务厅长：将重新研讨兵役特例制度

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韩国于1973年制订了《兵役特例法》，开始实行针对体育运动员的兵役特例制度，实行兵役特例制度旨在褒扬成绩杰出、为国争光的运动员。当时，韩国体育水平较为落后，不及世界水平，没有人对实行该项制度持反对意见。





首位受惠者是1976年在蒙特利尔奥运会摔跤项目中荣获金牌的梁正模选手，他夺得韩国历史上首枚奥运金牌，梁正模被免除兵役在当时被认为是理所当然的。但是，后来韩国体育水平提高，受惠者越来越多，从而引发了争议。1981年，韩国争取到1988年首尔奥运会的主办权后，为了成功举办奥运会，大为放宽兵役特例制度适用范围，凡是在奥运会或亚运会名列前3名的运动员均被免除兵役。后来到了1990年，再次修改相关规定，改为奥运会前3名、亚运会第1名才能免除兵役，这一制度一直沿用至今。





问题是这一兵役特例制度有失公平，并未覆盖世界锦标赛等其他比赛，实际上，世锦赛等赛事的水平要比亚运会高得多。此外，韩国游泳和田径比赛等项目水平较弱，因此兵役特例制度有偏重足球和棒球等项目之嫌。以此次亚运会为例，在42名兵役特例对象当中，有29名是足球和棒球运动员，他们在职业队获得巨额年薪，又获得免除兵役优待，被认为有失公平。另外还有观点认为，除足球等体育比赛和艺术领域外，其他文化领域的杰出者同样也应享有兵役优待，因此，应以本届亚运会为契机，对兵役特例制度重新进行审议并加以改善。