韩美同时公开自贸协定修订草案

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韩美政府3日同时公开自贸协定（FTA）修订草案，并将于10日以前接受各界对自贸协定修订草案的意见。随后，在获得总统批准后，韩国产业通商资源部将与美方签字，并将在明年1月1日以前将自贸协定修订案提呈国会审批。





自从美国总统特朗普宣布将废除韩美自贸协定后，修改自贸协定问题就成为两国关注的焦点。美方主张韩美自贸协定造成了双方贸易的不均衡，要求全面修改协定。2017年12月5日，双方在首尔举行了首轮谈判，后来谈判在首尔和华盛顿两地轮流进行。最终，今年3月28日双方宣布达成妥协。在谈判过程中，美国要求韩方在汽车项目上作出让步，追加开放农畜产品市场，钢铁关税问题也引发争议，后来主要争论问题逐一获得解决，双方顺利达成妥协，且美国总统特朗普8月底签署了将韩国钢铁产品排除在美国进口配额适用对象外的行政命令。





在韩美公开自贸协定修订草案后，各界对自贸协定谈判结果的评价不一。韩国政府认为，在日益恶化的国际贸易环境中，韩美就自贸协定修改谈判达成妥协，在最短时间内为减少损失消除了不确定性，一般专家也大多认同政府的这种看法。自特朗普当选总统后，美国政府即加大对外施压，力争对外贸易优势。此外，美国还动用《贸易扩展法》第232条对汽车关税进行调查。以此来看，韩美完成自贸协定修改谈判可被视为一次成功的交涉，妥善处理了双方间的贸易摩擦。