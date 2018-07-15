作家廉想涉的小说《双方破产》





#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

这部小说发表于1949年8月。我们知道，韩国于1945年独立，随后南韩成立了大韩民国政府，北韩成立了朝鲜民主主义人民共和国。韩半岛分割为南北两地以后，人们生活在两个不同的体制中，既然生活已成定局，思想和理念等就不重要了，人们面临的是吃饭的问题。当时生活环境困难，为了比别人过得好，一种出自本能的竞争就开始了，这就是小说要表达的。在那个时候，人们自私自利，唯利是图，为了生存展开了竞争，为了满足欲望而不择手段。









贞礼的母亲在学校附近的一个巷子里开文具店，放高利贷的玉林和校长老头逼她还债。









贞礼的母亲气得说不出话来。





这样下去，不仅这个小店，

恐怕连剩下的一座房子也保不住了，

想到这里，整个心都沉了下来。





一辈子从未欠过别人的钱，

不能眼巴巴看着丈夫整天游手好闲，所以才开了店。

银行欠的30万仍未还，

玉林22万，

校长老头5万，

合起来57万，不知不觉就这样欠了一屁股债。

贞礼的母亲夜不能寐，眼前漆黑，

甚至想吃老鼠药一死了之。





정례 어머니는 기가 막혀 말이 나오지를 않았다.





이러다가는 이 구멍가게나마 들어먹고

집 한 채 남은 것마저 까별려지지나 않을까 하는 생각을 곰곰하면

가슴이 더럭 내려앉는 것이었다.





평생에 빚이라고는 모르고 지냈는데

펀펀히 노는 남편만 바라보고 있을수가 없어서 시작한 노릇이라

은행에 삼십만 원이 그대로 있고

옥임이에게 이십이만원,

교장 영감에게 오만원,

도합 오십칠만원 빚을 어느덧 걸머지고 앉은 생각을 하면

밤에 잠이 아니 오고

앞이 캄캄하여 양잿물이라도 먹고 싶은 요사이의 정례어머니다.









70多年前物质破产的贞礼母亲和精神破产的金玉林，

她们是否是今天我们的写照呢？









作家廉想涉 (1897.8.30~ 1963.3.14 首尔)

1921年 发表短篇小说《标本室里的青蛙》登上文坛。

他是自然主义与现实主义文学家，

曾荣获亚洲自由文学奖、大韩民国艺术院奖。

1949年在《新天地》发表短篇小说《双方破产》。