韩国2027年起禁止使用一次性杯子和吸管

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韩国推行的“第一次资源循环基本计划”是今年开始至2027年、以10年为单位的国家发展战略，是根据今年1月开始实行的《资源循环基本法》制定的计划，目的在于在生产、消费和再生等所有阶段减少垃圾，构建资源良性循环机制。





首先，截至2027年，在消费阶段减少可以找到替代品的一次性用品的使用量。从2027年开始，全面禁止使用一次性杯子和吸管。另外，限制大型超市和快递进行过度包装，并以环境友好型包装材料代替。对于食品垃圾，将扩大设置无线射频识别（RFID）计量收费装置，除公寓须义务性设置之外，单独住宅、小型餐厅等也均须陆续设置该装置，“无线射频识别计量收费制”指的是利用无线识别卡正确计量垃圾量征收垃圾排放费。





另外，在消费阶段之前，韩国还将促进减少生产阶段产生的垃圾。包括制造业在内的18个行业需分别拟定和实行“资源生产效率中长期目标”，推行减少资源损失的“资源效率管理系统”。此外，垃圾填埋方式也将大为改善，加强有害垃圾的安全管理。





在最后的再生阶段将推动电动汽车废电池、太阳能废组件等未来型废弃物的再利用，建筑废弃物的义务使用比率将从目前的40%调高至50%。





据统计，2016年韩国国内垃圾量高达1亿5600万吨，相较2006年增长30%，相当于每10亿韩元韩国国内生产总值（GDP）对应产生95.5吨垃圾，环境部的目标是在10年期间将该数字减至76.4吨。目前，韩国平均每人每天产生1公斤生活垃圾，环境部的目标是减少15%的垃圾量。