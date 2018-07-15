中国第三号人物栗战书8日访问北韩

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中国和俄罗斯纷纷派遣高层人士前往北韩祝贺北韩政权建立70周年。中国派遣全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书，俄罗斯派遣联邦委员会主席马特维延科赴北韩访问。在无核化谈判陷入僵局的情况下，北韩与中俄将如何进行政策协调，非常引人注目。





1948年8月25日，北韩举行最高人民会议议员选举，9月2日成立最高人民会议，在最高人民会议中宣布9月9日为政权建立纪念日，北韩又将政权建立日称为“九九节”，在九九节这一天举行阅兵式和文化艺术表演等大规模纪念活动。通常情况下，北韩将当天举行的阅兵式作为耀武扬威、展现其新型战略武器的机会。在今年的阅兵式上，北韩是否会展示洲际弹道导弹，成为关注的焦点。专家认为，洲际弹道导弹会否亮相今年的阅兵式可以看作北韩今后的方向是“对话”还是“敌对”的标志。





“九九节”也是北韩开始使用所谓“主体”年号的一天。九九节、金日成生日4月15日“太阳节”以及10月10日北韩劳动党建党纪念日等为北韩社会主义五大节日。今年是九九节70周年，目前北韩正与美国进行无核化谈判，北韩将在今年的九九节发表何种信息，早已引起国内外注意。尤其是中国和俄罗斯纷纷派遣高层人士出席北韩九九节纪念活动，一方面，中俄向北韩展现出了诚意，另一方面，从时机上来看，中俄与北韩或将借此机会进行某种战略协调。