《漫话国乐》 飞天像 / 风串 / Oblivion





高句丽的第二丞相王山岳曾参照中国七弦琴的样式创制了弦鸣乐器。相传，当王山岳弹奏乐器时，一只黑色的鹤鸟飞来，跟着玄琴的旋律翩翩起舞，因此命名为玄鹤琴，后来称之为玄琴。





韩国还流传着统一新罗时代的乐器“万波息笛”的传说故事。文武王去世后化身龙神。有一次，一名臣子禀报神文王，有一座小山正飘向感恩寺，掌管天文的官员占卜后说，这是龙神文武王送给国王的征兆。神文王就下令用那座小山上白天分成两半、晚上则合为一节的竹竿创造了气鸣乐器。相传，吹这支神奇的笛子，干旱时降雨，还可以击退敌兵，让大海风平浪静，消除所有的烦恼，因此得名“万波息笛”。这段故事对于现代人来讲可以说是荒谬的无稽之谈，然而古人就不同了，他们相信乐器与用乐器演奏的音乐具有神秘的力量。





笙簧也是一个非常独特的民俗乐器。相传，人类的始祖女娲为了人类的幸福赠送的乐器就是笙簧。后来，笙簧被认为是神仙或飞天一样超凡脱俗的存在演奏的乐器。

{音乐1: 《飞天像》/笙簧-孙范柱、西塔琴/弹不拉琴-金昌洙（音）、鼓/水缸-金庆洙（音）}





飞天本来是佛家语，犹如西方的天使，指可以飞天的神秘存在。与天使不同的是，飞天没有翅膀，凌空飞舞，并演奏各色各样的乐器，有时候还描写成供养茶或香的形象，在寺院会很容易见到描绘飞天的画像或雕刻，其中首屈一指的可以说是上院寺的铜钟上雕刻的飞天了。这一铜钟是公元725年铸造的，铜钟上刻有两个面对面蜷着膝盖跪坐的飞天，一个吹着笙簧，另一个演奏箜篌。飞天的衣裳也引人注目，好几块衣襟飘向天空，犹如徐徐升天，恰似乐器的旋律也随风飘扬。





古代的笙簧是把匏瓜里面掏空后插进好几根竹管制作而成的。每根竹管上装有金属簧片，吹奏笙簧时，簧片产生共鸣而发出神秘的音色。古人认为笙簧的音色尤为神秘，好似龙的吼叫，其样式很像收拢翅膀而坐的凤凰的侧面。

{音乐2: 《风串》/笙簧-金桂姬（音）}





朝鲜王朝后期著名画家金弘道的作品《松下吹笙图》描绘了一名少年在一棵大松树下席地而坐吹奏笙簧的场面。如果您仔细看，会发现少年的外表与着装非同寻常。他的头上梳着两个可爱的发髻，其形象令人联想到古画中伺候神仙的仙童。少年背着一个好似酒瓶的东西，腰上还围着用羽毛制作的短裙。其实羽毛衣裳本来是神仙穿的，不难想象少年不是个普普通通的凡人，据说画家画的仙童是中国周灵王的长子太子晋。相传，太子晋一出生就非常神异，从小好道而对政治毫无兴趣，喜好吹笙簧。修炼道法的太子晋16岁时向父母告别后吹着笙簧、骑着雪白的鹤鸟升天。





《松下吹笙图》的一角还写有唐代诗人罗邺《题笙》中关于太子晋故事的诗句。

“筠管参差排凤翅，

月堂凄切胜龙吟。”





这幅画还有一点引人注目的是老松树的树枝被描绘成升天的龙，好像劝告人们倾听随风飘来的笙簧的旋律，犹如神仙般忘掉人间的烦恼，过上悠闲自在的人生。

{音乐3: 《Oblivion》/笙簧-金效英 }