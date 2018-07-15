日本和北韩寻求对话突破口

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当前韩半岛局势变得更错综复杂。韩国派遣政府特使团前往北韩，中国决定派遣全国人民大会常务委员会委员长栗战书出席北韩政权成立70周年阅兵式等，9月将成为能否建立韩半岛和平机制的重要分水岭。在此情况下，日本和北韩进行官方接触，以改善双边关系而引起国际社会密切关注。

这是美国当地时间8月28日《华盛顿邮报》报道的内容。报道称，日本内阁情报调查室室长北村滋和北韩劳动党中央统一战线部统战策略室室长金圣惠今年7月在越南举行了秘密会谈。这意味着日本和北韩试图通过对话改善双边关系。前不久，通过中国旅行社前往北韩旅游的日本游客在南浦遭北韩扣押，但是不到一个月就被释放回国，这可说是前所未有的事情。因此，外交界人士认为，北韩和日本的关系有望取得突破性进展。继北韩在短时间内释放被其扣押的日本人后，最近曝光日本和北韩在越南举行秘密会谈的事实，这意味着两国间的对话取得了一定程度的进展。





2002年，时任日本首相小泉纯一郎访问北韩，同北韩国防委员会委员长金正日举行首脑会谈，将通过一揽子解决北韩核导问题和北韩绑架日本人问题、实现关系正常化以及进行经济合作纳入《平壤宣言》中。但是没过多久，因北韩进行第二次核试验而变得不了了之。今年，日本和北韩为寻求对话突破口而再次进行官方接触。在日本的立场上，必须尽快开启与北韩进行直接对话的渠道。目前，美国已开启与北韩进行直接对话的渠道，并举行双边首脑会谈，但是日本迄今未能开启与北韩的直接对话渠道而出现了“排除日本”这句话。因此，日本认为有必要尽快开启与北韩进行直接对话的渠道。而在北韩的立场上，因美北无核化谈判陷入胶着状态，且日本和美国联合起来对北韩施压，因此北韩试图通过改善与日本的关系来疏远美国和日本的关系。





日本在未能开启与北韩直接对话渠道的情况下，不得不依赖美国，且日本首相安倍晋三多次要求美国向北韩提出北韩绑架日本人问题，但是未能取得丝毫进展。因此，日本政府就直接出面与北韩进行接触。在美北无核化谈判陷入胶着状态的情况下，北韩认为有必要与日本进行合作，并以此降低其对中国的经济依赖度。如果日本和北韩就北韩绑架日本人问题圆满达成协议，并建立外交关系，日本作为二战时期殖民统治的补偿向北韩支付的赔偿金规模将达100亿至200亿美元，这将为北韩经济发展注入极大的动力。





目前，日本和北韩都认为有必要发展双边关系，但是美北无核化谈判有可能成为改善双边关系的阻碍因素。也就是说，日本不得不看美国的眼色。如果美北无核化谈判取得实质性进展，日本和北韩的关系也会随之得到改善，不然只能停留在进行直接对话的水平，难以进一步改善双边关系和实现关系正常化。总之，在韩半岛局势错综复杂、扑朔迷离的情况下，日本和北韩就主要争议事项达成一致并实现关系正常化的可能性并不很大。