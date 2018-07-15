2003年开设“南北出入境事务所”

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2018年8月20日至26日分两轮进行的第21次南北韩离散家属团聚活动已圆满结束。当时，韩方离散家属是通过南北出入境事务所往返北韩的。





8月20日和24日，韩方离散家属通过江原道高城东海线南北出入境事务所前往金刚山，参加为期3天的南北韩离散家属团聚活动，活动结束后又通过高城东海线南北出入境事务所返回了韩国。前往北韩或前来韩国时必须通过的关口——南北出入境事务所是于2003年开设的。

南北出入境事务所作为在南北韩接壤处首次开设的政府机构，负责通行与通关业务而具有与众不同的意义。当时，在韩半岛停战线155英里的西端开设京义线出入境事务所，在东边的高城地区开设东海线出入境事务所，总部设在京义线出入境事务所内。2000年，南北韩就重新连接京义线铁路、公路达成协议后，韩国政府着手兴建南北出入境事务所，并于2003年12月24日正式启用。





连接南北韩间的铁路和公路因韩半岛分裂而处于中断状态。因此，南北韩首脑认为有必要将南北韩间的动脉重新连接起来。2000年7月，也就是南北韩首脑会谈结束一个月后，双方举行部长级官员会谈，就重新连接南北韩铁路、公路达成协议。2003年6月着手建设开城工业园区，同年9月开展金刚山陆路旅游。2003年11月20日，统一部下属机构——南北出入境事务所正式成立，12月24日开始投入运营。





在南北出入境事务所开设以前，板门店是连接南北韩的唯一通道。但是韩国政府为方便南北韩间人员、物资的陆路通行而在京义线韩方一侧最北端——都罗山火车站和江原道高城郡分别开设京义线南北韩出入境事务所和东海线南北出入境事务所，扩大了南北韩交流空间。2003年12月24日，京义线南北出入境事务所首先举行挂牌仪式，正式投入运作，负责南北韩间人员、物资交流认可和对北韩协商、联络事务以及出入、通关、检疫等业务。但是南北韩关系具有特殊性，难以视为国家与国家之间的关系。因此，韩国政府将位于韩半岛非军事区韩方一侧最北端、南北韩军事分界线上的过境税关兼路检站定名为“南北出入境事务所”。也就是说，因南北韩间的往来并非国与国之间的出入，且南北韩关系是在走向统一的过程中形成的特殊关系，因此从“出入国”中去掉了“国”字。2006年3月15日，东海线南北出入境事务所也举行挂牌仪式，正式投入运营。之后，京义线和东海线出入境事务所配备基于无线视频识别技术的出入及物流管理系统，提高了通行和通关的效率。2005年通过京义线南北出入境事务所往返北韩的韩方人员超过40万人次、车辆达58000多辆，并且随着时间的推移，其数字在不断增加。当时，通过京义线南北出入境事务所往返开城工业园区的韩方人员大多是工人和客户，利用车辆载运的是运往园区的原辅材料和从园区运回韩国的完成品。此外，还有很多人前往金刚山旅游，因此每天车水马龙、人来人往。截至2012年，通过京义线南北出入境事务所往返北韩的韩方人员突破100万人次，2007年举行第二次南北韩首脑会谈时，时任韩国总统卢武铉也通过这里访问平壤。2006年，155万游客通过金刚山旅游的关口——东海线南北出入境事务所往返金刚山观光旅游等，南北出入境事务所作为连接南北韩的关口，扮演了桥梁角色。但是…2008年在金刚山发生韩国游客遭北韩哨兵枪杀事件而使南北出入境事务所暂时关闭，2016年开城工业园区被关闭后，再也没有人通过南北出入境事务所往返北韩。随着南北韩关系急剧恶化，南北出入境事务所遭遇严重危机，但是今年又恢复了活力。北韩体育代表团等为参加平昌冬奥会访问韩国，4月27日在板门店举行南北韩首脑会谈时，由于仅允许部分记者前往板门店进行采访拍摄，很多国内外记者为在板门店近处传送南北韩首脑会谈消息而云集于京义线南北出入境事务所。

如果北韩核问题尽快获得解决、国际社会解除对北韩制裁、南北韩关系得到进一步改善并重启开城工业园区，南北出入境事务所将作为连接南北韩的关口与韩半岛和平统一的前哨基地发挥积极的作用。此外，韩国总统文在寅在今年8.15光复节庆祝仪式上提议南北韩和中国、俄罗斯、蒙古、日本以及美国共建东亚铁路共同体。如果东亚铁路共同体得以建立，南北出入境事务所将会成为从釜山火车站或首尔火车站出发的列车经由“丝绸铁路”前往欧洲时必须通过的重要前沿基地。





在此，我们期待南北韩尽快恢复经济合作，并将南北韩间的陆路关口——南北出入境事务所发展成为走向统一的前哨基地。