不断发展的TMI, 展露新的沟通趋势

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数字时代，不同的信息流：网页、博客、微博、论坛以及邮件、电子刊物、手机短信等等给互联网时代的人们带来大量的未经筛选的信息，这些信息里面真正对一个人来说有用的很少，但阅读和分拣这些信息却要耗掉我们很多时间和精力，这种现象就叫作信息过剩，而且也被我们判断为是消极和负面的。





信息泛滥，搜索有用的信息越来越难。搜集信息资料的方法主要是通过因特网和相关信息资料查阅，海量的信息如同大海捞针。伊诺盛集团 (Innocean Worldwide) 是韩国一家全球营销传播公司，他们在8月末发表了一篇名为“TMI:信息过剩时代的自由沟通趋势”的大数据分析报告。这篇报告在各大主要博客、论坛及社交媒体上面搜集有关TMI的约40万条数据分析而成，前后共花费了一年的时间。根据报告书的数据，与TMI相关的关键词信息中，表达喜欢、有意思、好奇的信息占大多数。表达消极、无用处的信息却不多。就此变化，伊诺盛公司相关负责人表示，自从在电视综艺节目上介绍过TMI之后，TMI便作为新词流行起来。而这里的TMI已摆脱了由于信息过剩TOO MUCH INFORMATION而引起负面作用的影响，走向了抛掷信息TOSS MUCH INFORMATION时代的积极层面。当大量信息变得触手可及的同时，也就磨灭了我们的动手能力。因此，我们不能让自己一直依赖某个系统，而是应该锻炼自己，不断强化跟外在世界的联系，化被动为主动，强调独立思考，时刻记住“我”才是思考和决策的核心。





<前沿视线>





中秋送礼趋势两极化发展

中秋佳节来了,你备好礼物了吗? 从前几年开始,节日礼品市场的两极化现象就很明显,预计今年的中秋佳节趋势也是如此。当今重视性价比消费趋势的顾客众多,他们强调物美价廉,但是依然存在部分顾客喜爱选择价格贵的商品,看重一分钱一分货。因此,在中秋佳节市场上便可观察到在价格方面产生的两极化现象。当我们走进市场时会发现，市场中70%的佳节礼品套装的购买记录来自于韩牛礼品套餐,然而也有部分礼品是由上等的T骨牛排而组成的实惠型套装,这些商品极其受欢迎。同时,随着1-2人家庭数量增多,使得顾客对小包装商品的需求也大增。





体验当地文化的新旅行趋势

济州岛是韩国最大的岛屿，素有“韩国夏威夷”之称。 济州岛免签的特点吸引了许多朋友慕名前去旅行。然而旅行不再是只通过住宿和观光来体验当地文化，而是通过“过日子”来真实体验。在这里，新的流行趋势就是“向当地人学习”。因此，Airbnb爱彼迎推出了TRIPS这一重磅产品，产品中将HOMES, EXPERIENCE和PLACES三大板块融为一体，让消费者在当地人的带领下参与一些与众不同的活动，例如，在韩屋里手工制作属于自己的香水、尝试做一桌美味的菜、体验韩妆的美丽小窍门等等。韩国目前正减少职场工作时间，将每周最长工作时间限定在52小时，加之注重小确幸等市场趋势，使得消费者愿意在日常生活中找寻自我爱好和趋向。





韩国小容量包装的酒类产品火热销售





最近韩国酒类行业迎合年轻消费者的消费趋势，分析消费者购买力大小和消费习惯，满足不同类型消费者的需求，从而大力推新小容量酒类产品。不管是喜欢独自喝酒的“独饮族”人群，还是喜爱在家中畅饮的“家酒族”人群，他们都追求便利和简易性。一家啤酒公司推出了一款名为“一口罐”的250毫升小容量产品，虽说比大罐啤酒的容量小得多，但是十分新鲜顺口，并且饮用起来毫无负担，便于购买，也可促进销售。