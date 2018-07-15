党政商定对生物保健等研发提供积极支援 培育专业人员

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政府与执政党决定通过新增长力量积极创造工作岗位，主要项目包括生物保健、软件和知识产权等项目的研究开发。生物保健项目将聚焦于产业尖端化的研发支援，软件项目的重点放在培育人才，知识产权项目则集中于教育与就业。





在生物保健项目方面，政府将对制药、医疗机器和化妆品产业的研发积极提供支持，利用人工智能和信息技术等新技术促进新药开发和临床试验体系高端化，并积极支持微型医用机器人和护理机器人等创新型医疗机器研发。考虑到各国人民皮肤特征的不同，将研发适合不同皮肤的定制型化妆品，推动化妆品出口地区多边化。在软件产业方面，将对大学软件教育课程进行创新，对创造工作岗位效益显著的高增长软件企业积极提供支持。围绕知识产权项目创造工作岗位方案，政府将和地方自治团体、企业及大学保持合作，以大学生为对象提供知识产权务实性教育，协助他们就业。此外，将扩大指定特殊学科高中，将目前的6个学校增至12个，并将推进向民间开放知识产权公共数据的有关方案。此外，将对相关企业扩大提供金融支援，初创公司、中小企业和风险企业可将知识产权作为抵押从银行获得贷款，中小和风险企业将可凭借知识产权筹募投资基金。