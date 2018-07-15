第三次南北韩首脑会谈18至20日在平壤举行

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韩国总统特使团成功对北韩进行了访问。特使团访北确定了第三次南北韩首脑会谈的日程，北韩国务委员长金正恩也向特使团再次阐明无核化立场，特使团此次访北任务顺利完成，接下来将是如何争取美国等相关国家的支持与合作。





特使团此次访北的任务有三：一是确定第3次南北韩首脑会谈的日程。二是通过落实《板门店宣言》，推动南北韩关系发展。三是实现韩半岛无核化和建立永久和平机制。特使团不仅具体确定了南北韩首脑会谈的日程，还决定通过对话缓和军事紧张，推动南北韩关系发展。至于无核化与实现和平将留待南北韩首脑在会谈中继续进行讨论。可以说，韩国总统特使团此次访北完成了当初预定的所有任务。





值得一提的是，韩国总统特使团与北韩国务委员长金正恩进行了会晤，并递交了韩国总统文在寅的亲笔信。特使团还同劳动党副委员长金英哲等北韩高层人士进行了磋商，在目前的情况下，可以说尽了所有能尽的努力。外界期待特使团访北结果能推动美北关系取得进展。率特使团访北的青瓦台国家安保室长郑义溶表示，将向美国等有关国家详细介绍访北结果，并与这些国家保持密切合作。