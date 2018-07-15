为韩中友好架桥-在韩中文化交流的现场

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：金礼真(前韩中文化友好协会文化活动负责人)





韩中文化交流越来越频繁、范围越来越广、领域越来越多。有请两年来一直在韩中友好活动的现场做负责工作的韩国女孩儿金礼真为我们介绍她的工作经历。





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南：请你先自我介绍一下自己？

金：我是金礼真，原来在韩国的韩中文化友好协会负责企划活动。我对中国文化很有兴趣，所以即将去上海音乐学院学习中国古代的乐器二胡。我很期待在上海的生活。





南：你曾经在中国有过半年的生活，你觉得怎么样呢？

金：我在念大学的时候，假期去中国短期留学，那时候特别没有自信，当时我有幸认识了一位负责清扫外国人宿舍的阿姨，通过她我开始喜欢中国文化。假如有人给我一亿韩元要买这么美好的时光，我也不会卖！





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南：这两年间你曾参加过很多交流活动的主办工作吧？

金：我们韩中文化友好协会目前有三大项目，文化项目里的“中韩缘、中华缘”活动是我们最重要的品牌。“中华緣”是向韩国民众宣传中国文化的品牌。其中“龙庆峡杯中华緣中文大赛”是为了通过韩中两国的相互理解，活跃两国文化交流，培养中国和中文通的专门国际化人才的比赛。大赛由中国驻韩大使馆作为正式后援机构，已经成长成为韩国最具有公信力的中文大赛。还有中韩缘的“冰雪情-中韩缘文化节”，每年在中国北京龙庆峡风景区冰灯节的时候一起举办。





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