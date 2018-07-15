文在寅提出“包容性国家”蓝图 为国民提供终生保障

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韩国总统文在寅提出的“共同富裕的包容性国家”是国家社会政策领域的远景规划，也是解决韩国两极分化、低生育率、老龄化等结构性问题的策略。





9月6日，韩国召开社会领域相关部门战略会议，确立了建设包容性国家的战略。执政党、政府以及青瓦台核心人物，公共和民间专家等出席了会议。会议决定制定“为国民提供终生保障三年计划”，该计划涵盖强化国民收入保障和区域均衡发展等相关政策。会议还公布了实现包容性国家的三大战略，即加强社会融合、确保社会可持续发展、培养社会革新能力。此外，还确立了各个战略的细分政策目标，提出了9项任务，包括缓解收入不均衡、区域均衡发展、强化公共教育投资等以改善教育环境、强化社会保险和基本收入、建设就业安全网等。





所谓“包容性国家”其根基是文在寅总统提出的“包容性增长”理论。文在寅早在2012年参加韩国总统大选时就提出了“包容性增长”的主张。作为对新自由主义增长政策的反思，是与“排他性增长”相对的概念。韩国现政府提出的收入主导型增长、革新型增长、公正经济等就是为实现包容性增长而制定的政策基调。“包容性国家”的蓝图作为社会政策领域的政策基调，其核心是为国民终生量身定制的收入保障。针对这一远景规划，也有对其实效性提出质疑的声音。有分析认为，这一规划的具体政策和资金准备不充分，担忧其只是嘴上功夫。文在寅在会议上指出，要切实做好包括资金来源在内的中长期计划，这样才能取得民众的信任。对此，韩国政策企划委员会表示，为了确保切实有效的资金来源，将召开会议，与国家财政战略会议进行联动。