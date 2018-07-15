韩国总统特使团访北结果

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率领韩国总统特使团访问北韩并返回的特使团团长、青瓦台国家安保室室长郑义溶6日举行记者会，称文在寅总统将于18日至20日访问平壤，与北韩国务委员会委员长金正恩举行第3次南北韩首脑会谈。





郑义溶表示，本次访问北韩，就南北韩关系发展、韩半岛无核化及和平稳定等问题深入交换了意见。由郑义溶带队的特使团5日在平壤停留11小时40分钟，其间与金正恩会晤，并与北韩官员就悬而未解的问题进行了深入讨论。特使团与北韩就4项内容达成协议。首先，南北韩下周初将在边境板门店举行高级别工作会议，讨论首脑会谈的礼宾、警卫、通信和新闻报道等具体事宜。预计双方首脑将在会谈中对《板门店宣言》的落实成果进行回顾，并确认今后的推进方向，此外还将就半岛永久和平与共同繁荣，尤其是实现半岛无核化的实际方案进行讨论。郑义溶介绍，金正恩重申对韩半岛完全无核化的坚定意志，并表示将为此同韩美保持紧密合作。对于南北关系，郑义溶表示，为进一步缓解军事紧张，双方将保持对话。双方还将借首脑会谈的契机，就建立互信和防止武装冲突的具体方案进行讨论。双方还商定，位于开城工业园区的南北韩共同联络事务所将在首脑会谈举行前揭牌。郑义溶还在发布会上谈到了金正恩的讲话内容。他说，金正恩重申对韩半岛完全无核化的坚定意志，还表达了对美国总统特朗普的强烈信任，并希望在特朗普第一任期内实现半岛无核化。金正恩还强调，《终战宣言》与驻韩美军撤军等问题无关。郑义溶在介绍访北成果时称，金正恩还在会晤时向自己表示，北韩已主动采取废除丰溪里核试验场等无核化措施，期待北韩的“善意之举”能够得到以美国为首的国际社会的回应。若美国采取积极回应，那么北韩将进一步采取无核化措施。





本次特使团访北在半岛无核化和构建和平进程陷入困境之际进行，因此本次访北能否成为改变局面的契机，备受瞩目。双方就首脑会谈的日程和议题达成一致，成为吹响继续推进半岛无核化进程的第一声号角。目前，北韩和美国正因先采取无核化措施，还是先签署《终战宣言》展开拉锯战。有声音指出，由于双方缺乏信任，因此无法轻易解决该问题。在此情况下，有分析认为，特使团访北之前，即使不采取无核化措施，只要北韩提出具体的承诺和时间表，美国也可能接受《终战宣言》。双方可对此达成妥协，也可以在南北对话中解决这一问题。至此，文在寅进一步扮演了协调者的角色。在南北首脑会谈即将举行之际，不论是南北韩、美国，还是中国等有关国家都将积极寻求折中点。