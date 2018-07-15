第2季度韩国GDP增加0.6%

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今年第2季度，韩国国内生产总值（GDP）环比增长0.6%，国民总收入（GNI）环比减少1%。业界担忧韩国经济丧失增长动力，年经济增长率能否达到政府和韩国银行（央行）制定的2.9%目标，备受关注。





韩国央行4日发布的数据初步核实今年第2季度GDP为397.9592万亿韩元，环比增长0.6%，增幅较7月发布的速报值低0.1个百分点。从季度来看，韩国GDP增速从去年第4季度的-0.2%增至今年第1季度的1%，第2季度再度下降。从行业来看，设备投资增幅较速报值高0.9个百分点。但建筑投资、出口和进口等领域均出现不同程度减少。第2季度民间消费增长0.3%，创2016年第4季度以来新低。分析认为，导致民间消费低迷的主要原因是第1季度平昌冬奥会产生的“基数效应”及韩国人在海外消费减少。另外，政府财政支出增长0.3%，创2015年第1季度以来最低值。由于社会间接资本（SOC）投资紧缩导致住宅建设和土木工程随之减少，第2季度建筑投资增幅由正转负（-2.1%）。设备投资数据（-5.7%）虽好于速报值，但仍创2016年第1季度以来新低。此外，韩国出口增幅为0.4%，进口为-3%。从行业来看，制造业和服务业增幅环比减少近一半，建筑业增幅由正转负。但零售业和餐饮住宿业增幅则由今年第1季度的-0.8%增至第2季度的0.8%。





此外，今年第2季度韩国实际国民总收入（GNI）时隔6个月减少。国民总收入指一个国家的国民在一定时期内的收入、利息和收入分配等的总和。实际国民总收入由去年第4季度的-1.2%增至今年第1季度的1.3%。但受国际油价上涨导致贸易环境恶化影响，第2季度再度降至-1%。虽然如此，专家预测韩国今年人均国民总收入达3万美元的可能性依然存在。韩国央行表示，今年上半年人均国民总收入已超3万美元。





今年第2季度和上半年的经济增长率均同比增长2.8%。业界对今年全年经济增速能否达到此前政府和央行2.9%的预期感到忧虑。若要达到2.9%这一目标，那么第3季度和第4季度的GDP增幅都应在0.9%以上。同时，央行有可能在10月下调经济增长预期，同月上调基准利率也或失去动力。





虽然韩国央行表示，韩国经济目前呈现稳健的增长势头，但有声音批评央行的评价过于乐观，呼吁政府、央行、经济研究机构和政党准确把握韩国经济现状，制定短期政策和长期课题。