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毛巾浴巾是我们每天都会使用的清洁工具，但是，平时有没有对它进行深层清洁或者更换呢？

据调查，﻿毛巾使用6个月，细菌增加一万倍！﻿毛巾的使用期限最好为3个月左右。如果做不到3个月更换一次，就要高温蒸煮一下毛巾，消毒、软化毛巾。

﻿毛巾用不对，疾病来排队﻿。不正确的使用习惯正在给身体埋下疾病的“种子”。“一巾多用”是毛巾最常见的使用方式，不但用来擦脸，还用来擦身体、擦手、擦脚，这种做法有可能会将一个部位的正常菌群带到人体的另一个部位，就有可能引发疾病。错误的使用毛巾对人体是有害的，特别是对于有慢性病的老年人或者免疫系统尚未发育完全的婴幼儿来说，有引发感染的风险，要多加注意。﻿

有两个原因让毛巾越变越脏。一﻿晒不到阳光：毛巾经常被放在湿热的卫生间里，通风透气性较差，缺乏阳光直射，这样的环境正是细菌最喜欢的生长环境。﻿二 没有定期杀菌：人体上有大量的油脂，灰尘、皮屑、汗液等多种排泄物，这些排泄物都会堆积在毛巾上，如果没有定期进行杀菌的话，就容易造成细菌成倍增加，加大交叉感染的几率。﻿

四个方法可以让毛巾保持清洁。

一﻿专人专用：毛巾必须专人专用，这样做可以最大程度避免家庭成员间的相互感染。﻿

二 专巾专用：擦脸、洗澡和洗脚的毛巾要区分，避免一条毛巾“包办”全身的清洁。﻿

三 尽量使用干毛巾：不论洗头，洗脸还是洗脚，最好都使用干毛巾，这样有利于身体健康，同时也有利于毛巾的保养。此外洗脸的毛巾使用频率最高，可以多备两条，选容易晾干的小方巾。﻿

四 每次用完及时清洗：长期把湿毛巾挂在不通风的卫生间，会加快细菌的繁殖速度，因此，每次用完毛巾都应及时进行清洗，有条件的应晾在阳台上，不但容易干燥还能利用阳光暴晒进行除菌。

总结来说，至少每3天用洗涤剂（洗衣粉、洗衣液、肥皂）清洗干净。用水将洗衣粉洗衣液化开，将毛巾浸泡其中20分钟，或是将肥皂打在湿毛巾上放置20分钟，然后将毛巾搓洗干净。

还要注意定期给毛巾消毒。可以用洗衣消毒液将毛巾浸泡后洗涤，给毛巾消毒。注意要将毛巾漂洗干净后在使用，以免消毒液残留刺激皮肤。

也可以水煮。将毛巾浸泡在不锈钢盆内，放在炉子上加热至水烧开，20分钟后将毛巾取出晾干。水煮毛巾不仅可以有效的消灭细菌，还可以祛除毛巾上的油污。

洗净后要及时晾干。毛巾最好悬挂在通风干燥处，如果毛巾放在卫生间的话，最好能够摊开悬挂，不要将毛巾团成一团。每天早晨上班前可以将毛巾挂在阳台，晚上再拿到洗手间使用。晾干的时候最好暴晒。太阳光中的紫外线是最自然的消毒剂，每个星期应将毛巾晾晒在太阳光下30分钟。

另外在存放毛巾时也要注意卫生，还有有条件的话，建议您每三个月更换一次毛巾。





（文中窍门来自刘烨听友）