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其实在韩国，年轻女性等不少人喜欢购买仿冒产品，仿冒产品在韩国具备一定的市场，在首尔的南大门市场、梨泰院甚至明洞等地以及在网上都可以很容易买到仿冒产品。据欧洲商会以釜山市民为对象进行的问卷调查结果显示，40%的人曾经买过仿冒产品。





上月初，釜山警方对13名违反《商标法》的嫌疑人分别进行拘留与不拘留立案。据警方透露，李某等人自2016年起在约3年期间，在京畿道的高档商住楼开了办公室，从中国走私进口3700多个贴有卡地亚、IWC、劳力士等名牌商标的20多种手表（市价2500亿韩元），并出售手表赚取了非法收入。据警方追查，嫌疑人走私进口仿冒产品的过程是这样的：李某向中国的朝鲜族商人订货，然后委托有信度的贸易公司进口仿冒手表，贸易公司为此在进口申报单上将仿冒手表申报为玩具，贸易公司还贿赂海关的工作人员提供方便，海关的工作人员安排这些仿冒产品在海关不需经过产品确认，只通过书面资料简易过关。据悉，仿冒手表的进口价为一个3万-10万韩元不等，国内售价是进口价的近10倍。





前不久，法院还对一名走私进口14万件、市价1300亿韩元的仿冒产品后在国内流通而赚取35亿韩元非法收入的嫌疑人A某依据《商标法》判处2年6个月的有期徒刑、追缴金达32亿4000万韩元。法院的判决理由是，A某的走私进口与赚取非法收入行为给国家经济与国内企业造成巨大损失。





目前，根据现行法律，如果非法使用他人的商标，将被处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚款。可问题是如果违法的人被取缔，警方采取的措施非常消极，通常劝告商人不要把仿冒产品陈列在商店或通知商人如果再次被取缔会立案。现实中，警方往往希望追捕出售仿冒产品的商人，问题是会遭到商贩的强烈反抗。而且每年警方会检举走私进口仿冒产品的人，但是处罚力度不够大，罚款也相较赚取的收入少之又少，而且廉价的仿冒产品均来自中国，因此很难采取根除措施。