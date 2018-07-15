朴智敏彻底转型 发行新专辑《jimin x jamie》时隔2年回归

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朴智敏4日下午6时（韩国时间）发行全新solo专辑《jimin x jamie》回归歌坛。主打歌《April Fools（0401）》的MV也一同公开。

继2016年solo专辑《19到20》之后，朴智敏经历2年空白期。经历了成熟蜕变后，为歌迷呈献此次从音乐到形象彻底转变的新专辑《jimin x jamie》，朴智敏也以创作歌手的身份回到人们视线中。新专辑将人们印象中活泼可爱的“jimin”与摩登感性的“jamie”完美融合，为人们带来全新的视听感受。

主打歌《April Fools（0401）》是一首流行舞曲曲风的歌曲，讲述的是不会被恋人毫无真心的话所迷惑的内容。朴智敏也采用十分放松的唱法，把歌词的内容诠释的十分到位。

歌曲MV也是一大亮点。首先是朴智敏的造型，华丽的彩妆将其从先前的邻家女孩变身为浓妆艳抹的“坏女孩”，也让观众眼前一亮。MV的剧情也极其“重口味”，讲述的是来到自己家中的男友意外身亡后发生的故事，由于惊悚元素较重，因此被评定为“19禁”级别。

新专辑包括主打歌在内共收录5首歌曲，从不同角度展现朴智敏优秀的唱功。

目前，朴智敏已经全面展开回归活动。