BLACKPINK凭借《DDU-DU DDU-DU》再次进入“全球夏日热门歌曲”TOP10

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BLACKPINK歌曲《DDU-DU DDU-DU》在“全球夏日热门歌曲”排行榜中排名第3位，再次显示BLACKPINK在全球范围内的超高人气。

美国Billboard方面日前对今年5月28日至8月25日期间，YouTube中全球音乐的点击量进行统计，最终出炉“全球夏日热门歌曲”TOP 10榜单。

BLACKPINK去年曾凭借歌曲《像最后一样》进入该榜单，今年已是连续两年当选为全球歌迷最喜爱的夏日歌曲。BLACKPINK也是进入今年榜单唯一的韩国歌手。榜单冠亚军分别为Maroon 5的《Girls Like You》以及Casper Magico的西班牙文歌曲《Te Bote》。除此前三甲外，上榜的歌手还有著名说唱歌手Drake以及有“热门歌曲制造机”之称的Ed Sheeran。BLACKPINK与一众国际级巨星比肩，彰显出其在海外的受欢迎程度。

《DDU-DU DDU-DU》的MV上线YouTube后，仅用68天便突破了3亿点击量，创造了纪录。另外，BLACKPINK官方YouTube频道的订阅者人数也已经超过1千万。